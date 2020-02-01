شكرى يعود من واشنطن بعد اتفاق بشأن ملء سد النهضة

عاد إلى القاهرة، اليوم السبت، وزير الخارجية، سامح شكري، بعد زيارة لواشنطن استغرقت 5 أيام شارك خلالها في اجتماعات وزراء الخارجية والري فى مصر والسودان وإثيوبيا، بمشاركة الولايات المتحدة الامريكية والبنك الدولي حول سد النهضة، والتي بدأت يوم الثلاثاء الماضي وانتهت أمس.وقد توصل الوزراء إلى اتفاق حول جدول يتضمن خطة ملء سد النهضة على مراحل ووضع آلية تتضمن إجراءات التعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة أثناء الملء والتشغيل.واتفق الوزراء على أن يكون التوصل إلى قرار نهائى شامل لمفاوضات سد النهضة خلال 30 يومًا من انتهاء اجتماع أمس.