التحقيق مع صاحب شركة هارب من دفع 15 مليون جنيه وتنفيذ 37 حكمًا بالمقطم

تباشر نيابة الخليفة والمقطم الجزئية، التحقيق مع صاحب شركة مقاولات، هارب من دفع 15 مليون جنيه غرامات لاتهامه في 37 حكمًا قضائيًا في المقطم، كما أمرت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، بلاغًا يفيد بتمكن قوة من وحدة مباحث قسم شرطة المقطم وبصحبته القوة المرافقة، من ضبط "ف. م. ع"، 48 سنة، صاحب شركة مقاولات، ومقيم بالحي الأول ـ الهضبة الوسطى ـ دائرة القسم، والمطلوب التنفيذ عليه في 37 حكم حبس جزئي وغرامات (مباني) بإجمالي حبس 16 سنة، وغرامات مالية مستحقة بلغت خمسة عشر مليونًا وإحدى عشر ألفًا وأربعمائة وأربعين جنيهًا، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية قبله.