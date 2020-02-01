أبوالغيط: العرب لا يتاجرون بقضاياهم

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، اليوم السبت، أن العرب لا يتاجرون بقضاياهم، بل يدرسون بعمق وتأن ما يطرح عليهم ومن حقهم أن يقبلوا أو يرفضوا ذلك.وأضاف أبوالغيط خلال جلسة وزراء الخارجية العرب بجامعة الدول العربية، قبل قليل، أن إسرائيل تفهم الخطة الأمريكية بمعنى الهبة، فيما يعتبرها اليمين الإسرائيلي فرصة لتنفيذ أهدافه.وأشار أبوالغيط إلى أن الوضع الحالي يمهد لمئة عام أخرى من الصراع في المنطقة، لافتا إلى أن ما يجري يشبه وضع الفلسطينيين تحت نظام أشبه بالفصل العنصري الأبارتهايد.وأوضح أبوالغيط، أن توقيت وملابسات طرح المبادرة الأمريكية الأخيرة تثير الكثير من التساؤلات، مشددًا على ضرورة التفاوض على أساس متكافئ يأخذ في الاعتبار تطلعات الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.وتابع أبو الغيط، فيجب على هذا الاحتلال البغيض أن يرحل دون رجعة، ونأمل أن تثمر هذه المساعي فى أقرب وقت.