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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حيثيات الحكم بقضاء المراقبة الشرطية فى المنزل بدلًا من الأقسام

السبت 01/فبراير/2020 - 01:01 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
عماد سليمان
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أودعت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، حيثيات حكمها بإلزام وزارة الداخلية بتعيين مسكن الناشط محمد عادل، أحد مؤسسي حركة 6 أبريل، كمحل للمراقبة بدلًا من تعيين قسم شرطة أجا، محلًا لمراقبته، لتنفيذ العقوبة التبعية المحكوم بها عليه في القضية رقم 9593 لسنة 2013 جنح عابدين، التي كان متهمًا فيها بالتظاهر دون ترخيص أمام محكمة عابدين ومقاومة السلطات، والتعدى بالضرب على أفراد الشرطة المكلفين بتأمين محكمة عابدين.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد راشد، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمود السيد فتحي ومحمد عبد الحميد متولي.

وقالت المحكمة، إن الثابت من الأوراق أن «عادل» حُكم عليه في القضية المشار إليها بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وأمرت المحكمة بوضعه تحت المراقبة الشرطية اعتبارا من 22 يناير 2017، وقد تم تأييد هذا الحكم استئنافيًا بجلسة 7 أبريل 2014 من محكمة استئناف وسط القاهرة، وقد أقام دعواه الماثلة بهدف الحكم بإلزم وزارة الداخلية بتعيين المسكن الخاص به بمنية سمنود بالدقهلية محلًا لتنفيذ العقوبة التبعية المحكوم بها عليه بدلًا من تعيين قسم شرطة أجا كمحل لمراقبته.

وأشارت المحكمة، إلى أنه باستقراء أحكام المرسوم بقانون الخاص بتنظيم الوضع تحت المراقبة يتبين أن الشرع أوجب على من تم وضعه تحت المراقبة أن يعين بذاته لمكتب البوليس الجهة التي يريد اتخاذها محلًا لإقامته مدة المراقبة، متخذًا له من تلك الجهة سكنًا لمراقبته لا يبرحه من غروب الشمس وحتى شروقها، ومن ناحية أخرى فقد أجاز المشرع لوزارة الداخلية تعيين ديوان القسم أو نقطة البوليس أو مقر العمودية كمحل لإقامته، إلا أنه جعل ذلك مرهونًا بعجز المدعي أو امتناعه عن توفير سكن خاص له كمحل إقامة.

وأكدت المحكمة، أن الثابت من تلك الأحكام أن المشرع أوجب على من يوضع تحت المراقبة البوليسية أولًا أن يحدد هو بذاته سكنًا خاصًا له باختياره يصلح كمحل إقامة في بداية الأمر وهو الأصل، وثانيًا فقد أجاز على سبيل الاستثناء لجهة الإدارة في حالات معينة تعيين ديوان القسم أو نقطة البوليس أو مقر العمودية كمحل لإقامته، ولما كانت وزارة الداخلية قد قامت مباشرة وبإرادتها المنفردة دون أي مبرر- بتحديد قسم شرطة أجا كمحل لإقامة المدعي وأجبرته على الحضور في كل يوم منذ غروب الشمس وحتى شروقها، وفقًا للثابت من الدفتر المرفق بأوراق الدعوى، وكان يتوجب على الوزارة اتخاذ قرارها بتعيين المحل الذي اختاره المدعي لمراقبته في الجهة المعينة لمراقبته بمجرد طلبه ذلك، طالما أن هذا المكان لا يخل بالشروط المطلوبة فيه.

ونوهت المحكمة، إلى خلو الأوراق مما يفيد بأن هناك سببًا ما لرفض المكان الذي عينه المدعى، الأمر الذي يتوجب القضاء بإلزام وزارة الداخلية بتعيين مسكن المدعي الخاص به، محلًا لتنفيذ العقوبة التبعية المحكوم بها عليه في القضية المشار إليها بدلًا من تعيين قسم شرطة أجا كمحل للمراقبة.

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