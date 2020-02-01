الأنبا مارك يترأس صلاة القداس الإلهى بدير السيدة العذراء مريم

ترأس الأنبا مارك، أسقف شمال فرنسا، صباح اليوم السبت، صلاة القداس الإلهي بدير السيدة العذراء مريم والملاك ميخائيل بفرنسا.وشاركه في صلاة القداس الإلهي، لفيف من كهنة الإيبارشية إلى جانب شعب من إيبارشية فرنسا.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، خلال شهر فبراير الجاري، لبدء صوم يونان المقدس، الذي يصومه الأقباط على مدار 3 أيام، ويمتنعون فيه عن تناول الأطعمة الحيوانية.