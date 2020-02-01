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السبت 01 فبراير 2020 الموافق 07 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ختام فعاليات الدورة التدريبية للعاملين بالأقصر

السبت 01/فبراير/2020 - 01:00 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
هدى الأمير
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شهد ديوان عام محافظة الأقصر، اليوم السبت، ختام فعاليات الدورة التدريبية للعاملين بالجهاز الإداري بالمحافظة فى مجال "إعداد القادة" بمشاركة حوالي 300 موظف بالقطاعات الحكومية المختلفة على مستوى المحافظة.

وأوضحت نعمة حجاج، مدير إدارة التدريب بمحافظة الأقصر، أن الدورة التدريبية في مجال إعداد القادة تمت على مدار يومين تحت إشراف اللواء أشرف موافى، سكرتير عام محافظة الأقصر.

وساهم طالب إمبابي، مدير إدارة الموارد البشرية بديوان عام المحافظة في تنظيم وإنجاح أعمال الدورة التدريبية من خلال التنسيق بين كل من القائمين بأعمال إدارة التدريب ومسئولي مركز المعلومات بالمحافظة.

وأضافت أن الدورة التدريبية لإعداد القادة حاضر بها الدكتور محمد ندا، المحاضر بأكاديمية ناصر العسكرية، وبرامج جامعة عين شمس أستاذ إدارة الأزمات، الذي استفاض في شرح وتعريف الأدوار القيادية في الجهات الحكومية المختلفة للمشاركين، بالإضافة إلي عدد من المحاضرات لصقل وتنمية المهارات الفردية والقيادية الناجحة.

يذكر أن الدورة التدريبية نفذت فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر للاهتمام بالجانب التدريبي وتنمية مهارات الموظفين فى إطار التعاون المثمر بين محافظة الأقصر ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء ووفقا لخطة قطاع موارد البيانات بتنمية مهارات الكوادر البشرية بالمحافظات وبالتنسيق مع مركز القاهرة لتنمية الموارد البشرية.
ختام فعاليات الدورة التدريبية للعاملين بالأقصر
ختام فعاليات الدورة التدريبية للعاملين بالأقصر
ختام فعاليات الدورة التدريبية للعاملين بالأقصر
ختام فعاليات الدورة التدريبية للعاملين بالأقصر
ختام فعاليات الدورة التدريبية للعاملين بالأقصر
ختام فعاليات الدورة التدريبية للعاملين بالأقصر

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