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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

القائمة الكاملة لأبطال مسلسل «ونحب تانى ليه»

السبت 01/فبراير/2020 - 12:56 م
ياسمين عبدالعزيز
ياسمين عبدالعزيز
منار إبراهيم
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بدأت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، تصوير أول مشاهد مسلسلها الدرامي الجديد "ونحب تاني ليه"، خلال الأسبوع الماضي، واحتفلت مع صناع العمل ببدء التصوير واحضروا قالب كعك كبيرا، حمل اسم المسلسل، وذلك استعدادًا لخوض المسلسل للسباق الرمضاني المقبل.

وقال مصدر من داخل فريق العمل لـ"الدستور" إن المخرج مصطفى فكري تفرغ لتصوير المسلسل بعدما كان منشغلًا بتصوير عمل درامي آخر، خلال بداية شهر يناير الجاري، مشيرًا إلى أنه وضع خطة زمنية لإنهاء معظم مشاهد العمل وتحديدًا المشاهد التي تحتاج لمجهود كبير قبل حلول الشهر الكريم، حتى يتفادى ضغط التصور والتوتر بالتزامن مع عرض المسلسل.

وأشار المصدر إلى أن فريق العمل انتهى من تصوير يوم واحد فقط داخل اللوكيشن المخصص للعمل، خاصة أن المؤلف عمرو محمد ياسين لم ينته من كتابة المسلسل بشكل كامل، وأنهى ما يقرب من 10 حلقات فقط، ما يجعلهم يصورون بشكل أبطأ، ولكن في حدود خطة زمنية محكمة متفق عليها.

وكشف المصدر عن القائمة الكاملة للفنانين المشاركين في العمل، والذين تعاقدوا بشكل رسمي حتى الآن، وهم كل من الفنانة سوسن بدر والفنان شريف منير، والفنانة ليلى عز العرب، والفنان كريم فهمي، والفنانة تارا عماد والفنان إسلام جمال والفنانة سمر المرسي والفنانة صبا الرافعي، لافتًا إلى أنه جار ترشيح بعض الفنانين الآخرين للقيام بالأدوار الثانوية الأخرى.

وأضاف أن الفنانة سوسن بدر تجسد خلال الأحداث دور والدة الفنانة ياسمين عبدالعزيز، بينما يجسد شريف منير دور زوج "ياسمين"، ويواجهان بعض المشاكل في حياتهما الزوجية وتنشب العديد من الخلافات بينهما، والتي تنتهي بالانفصال، وتتوالى الأحداث، ويناقش العمل قضية من واقع المجتمع يعاني منها معظم الأزواج، حيث تدور أحداثه حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام.

يُشار إلى أن النجمة ياسمين عبدالعزير قدمت العام الماضي مسلسل "لآخر نفس"، وحقق نجاحًا كبيرًا، وهو من إنتاج شركة سينرجي، وشارك في بطولته فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسني، أحمد العوضي، هند عبدالحليم، وعدد من النجوم، تأليف أمين جمال وورشته الكتابية، وإخراج حسام علي.

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