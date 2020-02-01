القبض على تشكيل عصابى لسرقة الحقائب والهواتف المحمولة بالمنيا

ضبطت اليوم أجهزة الأمن بالمنيا، تشكيلًا عصابيًا تخصص في ارتكاب وقائع خطف الهواتف المحمولة والحقائب من المواطنين أثناء سيرهم بالطريق العام.وكان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، قد تلقي إخطارًا من العميد خالد عبدالسلام، مدير إدارة البحث الجنائي، بورود معلومات أكدتها تحريات مباحث قسم شرطة المنيا، بقيام كل من: "أحمد ش ح"، 26 سنة، عاطل، سبق ضبطه في 2 قضية سرقة، "محمود. ن. م"، 23 سنة، عاطل، سابق ضبطه في قضية سرقة، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة وخطف الهواتف المحمولة من المارة بالطريق العام والحقائب من السيدات مستخدمين دراجة بخارية.وتم تشكيل فريق من البحث الجنائي، برئاسة المقدم عمرو حسن، رئيس مباحث القسم، حيث تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترفوا بارتكابهم الوقائع الآتية والمحرر عنها المحاضر رقم ٢٧، ٢٣٣٩٥، ١١٧٦، ٢٣٩٣٥، ٢٦٦٥٤، ٢٧٠٤، ٢٧٠٥، ٨٠٣٤ جنح القسم، ووقائع المحاضر ١٣٩٩، ١١٧٤" إداري القسم،١١٢٠٠ جنح القسم، ٩٩ أحوال القسم، ٣٧٠٧، ١٦٨٣٣، ١٤٤٩ جنح القسم، بالتضرر من قيام شخصين يستقلان دراجة بخارية بخطف الحقائب والهواتف المحمولة.وبسؤالهم عن المسروقات أرشد المتهم الأول عن الحقائب الخاصة بالواقعة من الأولي وحتى الثالثة، وأرشد المتهم الثاني عن الحقائب الخاصة بالواقعتين الرابعة والخامسة، كما اعترفا بصرف المبالغ المالية التي كانت بداخل الحقائب، وبالتصرف في الهواتف المحمولة الخاصة بالوقائع السادسة حتى الثامنة لدي عميلهما "أحمد ح ن"، 26 سنة، عاطل، والتصرف في الهواتف المحمولة من الواقعة التاسعة حتى الحادية عشرة لدي عميلهما "حجازي م ر"، 20 سنة، عاطل. وأضافا بقيامهم بالتصرف في باقي الهواتف عند عميلهم"إسلام ج م" 21 سنة عاطل، وتم ضبطهم واعترفا بصحة شراء الهواتف المحمولة، وتم ضبط جميع الهواتف، باستدعاء المجني عليهم تعرفوا عليها، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.