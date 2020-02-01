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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أحلام: إذا مُنعت المرأة من قيادة السيارات سأوافق

السبت 01/فبراير/2020 - 12:51 م
أحلام
أحلام
ياسمين عباس
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قالت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، إن إذا منع ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، المرأة من قيادة السيارة في السعودية، ستكون أول إنسانة توافقه الرأي، مضيفة: "نحن لدينا ولاء لحكّامنا وملوكنا في الخليج، ونوافق على كل ما يقولونه".

وأشارت أحلام الشامسي، خلال حوارها بمجلة "لها"، إلى أنها لم تتخيّل أبدًا ما يحدث اليوم من تطور وانفتاح في المملكة العربية السعودية تحديدًا، معقبة: "بصراحة، نحن نشأنا على فكرة عدم إقامة أي نشاط فني في السعودية، لكن اليوم تغيرت الأجواء، والجيل الجديد بات يعيش التغيّرات والثورة التكنولوجية التي فتحت العالم على بعضه، وعلينا مواكبة تطلعات جيلنا".

وأكدت الفنانة الإماراتية، أنها لم تخضع لجراحة تصغير المعدة، مشيرة إلى أنها كانت تنوي القيام بها، إلا أن أحد الأطباء حذّرها من خطورتها، ونصحها باتباع حمية غذائية قاسية ساهمت في خسارتها 20 كيلوجرامًا من وزنها.

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