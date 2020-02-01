بدء جلسة وزراء الخارجية العرب بجامعة الدول

انطلق قبل قليل، اجتماع وزراء الخارجية العرب بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، حول خطة السلام الأمريكية، بمشاركة الرئيس الفلسطينى محمود عباس.ويعقد الاجتماع بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، بناء على طلب دولة فلسطين، لبحث سبل مواجهة الخطة، التي تهدف إلى تصفية القضية والحقوق الفلسطينية، والقضاء على إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة.