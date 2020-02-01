رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 01 فبراير 2020 الموافق 07 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

البورصة تدشن «EGX 70 EWI» لتنويع أدوات قياس أداء السوق الأحد

السبت 01/فبراير/2020 - 12:43 م
محمد فريد
محمد فريد
اكرم عمران
طباعة
تدشن البورصة المصرية، الأحد المقبل، مؤشر "EGX70 EWI" متساوي الأوزان الجديد، وهو يقيس أداء أفضل 70 شركة في البورصة المصرية من حيث قيمة السيولة والنشاط بعد استبعاد الشركات المكونة لمؤشر "EGX30"، وإلغاء المؤشر الحالي EGX70، وبمــا يتوافــق مــع أفضــل الممارســات الدوليــة فــي مجــال إدارة مؤشــرات أســواق الأوراق الماليــة.

واحتسب المؤشر الجديد الذي يعتبر بديلاُ لمؤشر "EGX70" ابتداءً من 2 يناير 2008بقيمة 1000 نقطة، وتحصل كل شركة مدرجة بمؤشر "EGX 70 EWI" على نفس الوزن النسبي، وهو حوالي 1.43% في أول أيام المراجعة الدورية.

كما أقرت لجنة المؤشرات بالبورصة المصرية، تعديل منهجية إدراج الشركات بالمؤشرات بحيث يتم اختيار الشركات المكونة لمؤشر "EGX70 EWI"، ومؤشرEWI EGX50 كما هو معمول به في مؤشر البورصة المصرية الرئيسي "EGX30"، على أن يتم العمل به اعتبارًا من شهر أغسطس 2020، حيث راعت إدارة البورصة خلال عملية تطويرها لمنهجية مؤشر «EGX30» إدراج الشركات التي تحقق قيم تداول مرتفعة بشكل شهري بدلًا من الاعتداد بإجمالي قيم التداول بنهاية فترة المراجعة كل 6 أشهر، والتي كان من الممكن أن تتضمن انضمام شركات التي تحقق طفرات في قيم التداول ولكن بصورة غير مستمرة.

وقال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن منهجية احتساب المؤشر الجديد هي أحد المناهج المتبعة من قبل العديد من المؤسسات العالمية التي تصدر مؤشرات تعكس أداء الشركات المكونة للمؤشر بصورة أكثر تعبيرًا عن أدائها السعري.

ويتيح المؤشر الجديد إمكانية استحداث منتجات مالية كصناديق مؤشرات، إذ أن المؤشر الجديد يعد أداة جيدة تستطيع المؤسسات الاستثمارية استهدافها لإصدار صناديق استثمار تتبع المؤشر "INDEX TRACKING"، وكذلك يتماشـى المؤشـر مع متطلبــات العامليــــن فــــي الســــوق، خاصــــة مديــــري صناديــق الاستثمار الذيــن يرغبــــون فــــي وجــــود مؤشــــر مرجعــــي متســاوي الأوزان وهو ما يسهم فــــي الترويــــج لوثائقهــــا.

من شأن المؤشر الجديد أن يساعد في تعزيز فرص نمو وتطور صناعة صناديق الاستثمار عبر تنويع الخيارات الاستثمارية أمامهم وتمكينهم من دقة قياس أداء محافظهم التي تستهدف المؤشر.

وعقدت إدارة البورصة حوارًا مع جميع أطراف السوق الفاعلة حول المؤشر الجديد، والتي انتهت إلى احتياج السوق لمؤشر جديد متساوي الأوزان، واستكملت البورصة متطلبات البنية الفنية واختبارات المؤشر على نظام التداول الإلكتروني، اللازمة لإطلاقه نهائيًا والمقرر له الأحد المقبل الموافق 2 فبراير 2020.

تأتي هذه الخطوة استكمالًا لخطة التطوير الشاملة التي تنفذها إدارة البورصة على كافة مؤشراتها، حرصًا منها على تطوير أدوات السوق ومؤشراته، لتلبى رغبات العديد من الأطراف الفاعلة في سوق الأوراق المالية المصري.

وكانت البورصة المصرية قد دشنت فبراير 2019، مؤشر جديد محدد الأوزان "EGX30 CAPPED "، يضم أنشط 30 شركة من حيث السيولة والنشاط، فيما يحدد رأس المال السوقي المرجح بنسبة الأسهم حرة التداول وزن كل شركة داخل المؤشر.

يتميز مؤشر" EGX30 Capped" بأنه محدد الأوزان، حيث تضع قواعده حدًا أقصى لوزن كل شركة داخل المؤشر 15% عند المراجعة ربع السنوية للأوزان بهدف الحد من سيطرة عدد محدود من الشركات على حركة المؤشر في مجمله.

وتتسق منهجية "EGX30 Capped" مع التعديلات الأخيرة التي طرأت على الباب الثالث باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بالسياسات الاستثمارية لصناديق الاستثمار، الأمر الذي يساعد مديري الاستثمار والمساهمين على قياس أدائها.

وتتفق منهجية المؤشر مع المادة 174 (السياسة الاستثمارية للصندوق) من الفصل الثاني (صناديق الاستثمار) والتي تنص على " ألا تزيد نسبة ما يستثمر في شراء أوراق مالية لشركة واحدة على 15% من صافي أصول الصندوق وبما لا يتجاوز 20% من الأوراق المالية لتلك الشركة"، وذلك تحديثًا للمادة رقم 149 من الفصل الثاني (صناديق الاستثمار) من الباب الثالث من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال الصادر بالقانون رقم 95 لعام 1992.

ونصت على أن "يكون استثمار أموال صندوق الاستثمار في الأوراق المالية في الحدود ووفقا للشروط التي أُقرت بألا تزيد نسبة ما يستثمر في شراء أوراق مالية لشركة واحدة على 10% من أموال الصندوق وبما لا يتجاوز 15% من أوراق تلك الشركة".

ودشنت البورصة أيضا خلال شهر أغسطس عام 2019 مؤشرًا «EGX30 TR» لأنشط 30 شركة للعائد الكلى، ليعكس أثر توزيعات الأرباح النقدية على أداء السوق، وهو مالم يكن متاحًا قبل هذا المؤشر الذي يعكس التحركات السعرية للأسهم المكونة للمؤشر مضافًا إليها الأثر الإيجابي لتوزيعات الأرباح النقدية لتعكس أداء السوق بصورة أشمل.

وفي يناير عام 2020 انتهت إدارة البورصة من عملية تطوير شاملة لكافة المؤشرات القطاعية، وذلك في ضوء الهيكلة الواسعة التي أجرتها على جميع القطاعات، وإعادة تبويب وتسكين للشركات المدرجة، وانتهت عملية المراجعة والتطوير إلى إصدار 17 مؤشرا قطاعيا بدلًا من 12 قبل هيكلة القطاعات، حيث تم استحداث مؤشرات قطاعية جديدة أهمها مؤشر لقطاع الخدمات التعليمية وخدمات النقل والشحن، وتستهدف إدارة البورصة من تطوير المؤشرات القطاعية مساعدة كافة المتعاملين في قياس الأداء السعري للشركات التابعة لكل قطاع وذلك بغرض إحداث قدر كبير من تكافؤ الفرص بين الشركات العاملة بذات النشاط.



الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تأكيدًا لـ"الدستور".. البورصة تنتهي من تطوير منهجية مؤشر EGX 30

أخبار البورصة المصرية اليوم

البورصة تنهي المراجعة الدورية نصف السنوية لمؤشراتها وبدء العمل الأحد

تأكيدًا لـ"الدستور".. البورصة تدشن مؤشر "EGX30 Capped" محدد الأوزان

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 18 ساعة

«الأب الشجاع» يكشف مفاجأة فى واقعة قطار الإسماعيلية (فيديو)

منذ ساعة و 20 دقيقة

قصة هروب نجل أصالة بعد قتله شابًا بالتجمع الخامس

منذ يوم

أقوال والدة الصحفية المنتحرة داخل شقتها بالمعادي

منذ حوالي 20 ساعة

مصرع 3 بينهم صحفيان في حادث مروري بالإسكندرية

الصور

image description

تكريم نجوم الفن فى مهرجان أكتوبر للأزياء

image description

صور فعاليات اليوم العاشر من معرض الكتاب

image description

صور تخريج دفعة جديدة من البرنامج الرئاسى

image description

باحث فلكى: مصر تنشر الوعى الثقافى بظاهرة الطوفان

image description

شيماء سعد مطربة مهرجان الإسكندرية تكشف تفاصيل الأغنية الرسمية

الأكثر قراءة

قصة هروب نجل أصالة بعد قتله شابًا بالتجمع الخامس

موعد مباراة الأهلى والهلال السودانى والقنوات الناقلة

إخلاء مستشفى في مطروح لعلاج المصابين بـ«كورونا».. ونائب يطرح حلًا بديلًا

أقوال والدة الصحفية المنتحرة داخل شقتها بالمعادي

إنفوجراف

image description

9 خطوات لاستخراج شهادة ميلاد من ماكينة الأحوال المدنية الجديدة

image description

الأضرار الصحية والنفسية لختان الإناث (إنفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن «نفقة التعليم» (إنفوجراف)

image description

«الفراق الأخير».. 3 أعوام ونصف من بريكست (إنفوجراف)

أيام زمان

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

اعترافات «ديلر» الفنانين عن العالم الخفي لـ«حشيش النجوم»

أسرار عمليات تجميل يوسف وهبي ومحمد فوزي

فكر في الانتحار مرتين.. لهذه الأسباب قرر أنيس منصور إنهاء حياته

نجم الساعة

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

الصحة

ما لا تعرفه عن فيروس كورونا

طبيب يكشف أسباب سخونة الأذن في الشتاء

اختار أسلوب اليوجا المناسب لحالتك النفسية

أفضل 8 فيتامينات لعلاج مشاكل الشعر

منوعات

«ذا سيبمسونز» يتنبأ بكورونا قبل 27 عاما

موعد مباراة الأهلى والهلال السودانى والقنوات الناقلة

روسيا تقاضى «فيس بوك» و«تويتر»

ابتكار مادة جديدة بديلة للبلاستيك

مقالات الرأي
د. إلهام سيف الدولة حمدان
زمن حكماء صهيون "ليس فيه شرف"!
ماجد حبته
مؤرخ تركى يستحق التكريم
مؤمن المحمدي
الويندوز العربى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد النشرتى.. عُرف بالصلاح وحُسن السيرة
المزيد

الثقافة

فى عدد فبراير.. «ميريت الثقافية» تناقش الحراك العراقى

اليوم.. افتتاح معرض الخزف والفخار بمركز الحرف التقليدية

ننشر برنامج فعاليات مهرجان «أجازة سعيدة»

اليوم.. مناقشة مذكرات مصطفى الحفناوى ببيت المعمار المصرى