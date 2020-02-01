ضبط متهم بإدارة كيان «تعليمي وهمي» بالغربية

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص (حاصل على بكالوريوس تجارة- مقيم بمدينة طنطا بالغربية)، متهم بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة أول طنطا، للنصب والاحتيال على المواطنين وترويجه شهادات "مزورة" لراغبى الحصول عليها، مقابل مبالغ مالية، بالاستعلام من الجهات المعنية بالمحافظة، أفادت بأن الأكاديمية المشار إليها "غير مرخصة" ولا تخضع للرقابة والإشراف.عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، أمكن ضبط المتحرى عنه وبتفتيش الأكاديمية المشار إليها عُثر بداخلها على (عدد (4) شهادة باللغة الأجنبية بأسماء أشخاص مختلفة، (7) نماذج لشهادات خالية البيانات منسوب صدورها "لإحدى المدارس الأجنبية الدولية" (14) بيان نجاح وبيان قيد لإحدى المراحل التعلمية منسوب لإدارات تعليمية مختلفة، جميعهم مزورين، (8) بطاقات اختبار للتقدم برغبات التنسيق للحاصلين على الشهادات العربية أو الأجنبية المعادلة منسوبة "لإحدى الجهات الحكومية"، (48) وثيقة تعارف طلاب باللغة الأجنبية بأسماء أشخاص مختلفة من راغبى الالتحاق بالأكاديمية، مجموعة كبيرة من الملفات وطلبات الالتحاق بالأكاديمية وإقرارات خالية البيانات، (7) دفاتر إيصال استلام نقدية باسم ذلك الكيان بإجمالى أربعة ملايين جنيه، جهاز كمبيوتر محمل بالعديد من الشهادات باللغة الأجنبية وكشوف درجات النجاح وشهادات التدرج الدراسى وطلبات التحويل).بمواجهة المتهم، أقر بمزاولة ذلك النشاط المؤثم، وتمت مخاطبة الجهات المعنية للعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الأكاديمية المشار إليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.