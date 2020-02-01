استخراج جنين من بطن طفل في الإسكندرية

أجرى فريق طبي بجامعة الإسكندرية عملية جراحية نادرة ودقيقة، حيث تم إجراء استئصال لورم داخل بطن طفل يبلغ من العمر 7 سنوات بتجويف البطن الخلفي الأيمن، وتبين أنه جنين توقف نموه بعد عمر 3 شهور، ووزنه 200 جرام.وقال الدكتور صابر وهيب، أستاذ جراحة الأطفال والاختلافات الخلقية، إن شكوى الطفل والأهل قبل ذلك عبارة عن ألم بالبطن وخاصة المنطقة اليمنى، وقد أجريت للطفل عند عمر ثلاث سنوات تدخل جراحي بسيط بالخصية اليمنى.وأضاف في تصريحات صحفية، أنه بعد عرض الحالة وإجراء الفحوصات والأشعات اللازمة تم تشخيص الورم أثناء الجراحة تبين أن هذا الورم بالتجويف الخلفي بالبطن من الناحية اليمنى وله علاقة تلاحقية مع الحالب الأيمن بحدث انسداد وتضخم بحوض الكلى الأيمن، وكذلك الكبد والاثني والشريان الأورطي والوريد الأجوف الأسفل.وأوضح أنه بعد استئصال الورم تبين أنه جنين داخل تجويف البطن قد توقف نموه بعد عمر 3 أشهر ووزنه تقريبا 200جم وهذه حالة نادرة جدا لا تزيد عن مائة حالة على مستوى العالم، وخاصة أنها في ذكر.وأكد أن هذه الحالة متأخرة في التشخيص مما تسبب في أن الجراحة كانت صعبة جدا بالمقارنة إذا تم إجراؤها في السنة الأولى من عمر الطفل والتأخير في التشخيص أدى إلى حدوث تضخم، وكان ذلك بسبب عدم المتابعة أثناء الحمل ولم يجري للأم اشعات ثلاثية أو رباعية الأبعاد طوال فترة الحمل بعمل الأشعات اللازمة، وكذلك إجراء مسح للطفل قبل عمر سنة بعمل أشعة تليفزيونية على البطن والحوض مرة واحدة على الأقل.