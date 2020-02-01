تحرير 34 محضرًا تموينيًا في البحيرة

حررت حملة من مديرية تموين البحيرة بالتعاون مع مباحث التموين، 34 مخالفة ضد أصحاب مخابز، يتلاعبون في مواصفات الخبز، بعدد مراكز المحافظة، وضبطت نحو 20 شيكارة دقيق مدعم.ووفقا للبيان الإعلامي الصادر عن المديرية، تمكنت حملة من مديرية تموين البحيرة، بالاشتراك مع مباحث التموين، استهدفت مراكز الدلنجات وشبراخيت وإدكو، من ضبط 34 مخبزًا ارتكبوا مخالفات التلاعب في الموازين وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، بينها مخبز تصرف في 20 شيكارة دقيق مدعم، وحررت محاضر للمخالفين، وأحيلوا إلى النيابة.وشدد هشام آمنة محافظ البحيرة، على ضرورة استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تلاعب التجار بالأسعار.