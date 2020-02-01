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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

معدل نمو 6.8%.. «المالية» تكشف مستهدفات العام المالي الجديد

السبت 01/فبراير/2020 - 12:41 م
وزارة المالية
وزارة المالية
راندا التوني
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كشفت وزارة المالية، مستهدفات العام المالي الجديد 20202021، والتي أتى على رأسها الخفض التدريجي في الدين العام، وظهر ذلك جليا في بدايات تراجع الدين المحلي وفقا لتقرير البنك المركزي، الذي أكد على تسجيل الدين المحلي الإجمالي نحو 4.186 تريليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي مقابل 4.288 تريليون جنيه بنهاية الربع الأخير من العام المالي الماضي، بانخفاض قدره 102.8 مليار جنيه، بهبوط 2.4%.

وأرجع المركزي الهبوط، إلى تسجيل صافي الدين المحلي الحكومي نحو 3.658 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 3.73 تريليون جنيه بنهاية يونيو السابق عليه، بانخفاض نسبته 1.9%.

وتستهدف المالية وصول معدل النمو الحقيقي إلى 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي، ومتوسط معدل التضخم السنوي 8%، ومتوسط سعر الفائدة على الأذون الحكومية 10%، والعجز الكلي 4.7%.

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