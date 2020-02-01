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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

552 مليونا قيمة السيارات المفرج عنها خلال ديسمبر في بورسعيد

السبت 01/فبراير/2020 - 12:40 م
جريدة الدستور
بورسعيد/شيماء رشاد
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أعلنت الإدارة العامة للسيارات بجمارك بورسعيد، اليوم السبت، أنها أفرجت عن سيارات ملاكي، وقطع غيار، بقيمة إجمالية بلغت 552 مليونًا و479 ألف جنيه، وضرائب ورسوم جمركية بلغت 32 مليونًا و55 ألف جنيه، وضرائب ورسوم محصلة لجهات أخرى بلغت 92 مليونًا و763 ألف جنيه عن شهر ديسمبر الماضي.

وأشارت في بيان، إلى أن الإدارة العامة للسيارات بجمارك بورسعيد أفرجت عن 287 سيارة ملاكي، و947 سيارة إعفاءات لذوي الاحتياجات الخاصة بقيمة إجمالية بلغت 301 مليون و140 ألف جنيه، وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 12 مليونا و921 ألف جنيه، والرسوم والضرائب المحصلة لحساب جهات أخري 51 مليونا و980 ألف جنيه.

في سياق متصل، أفرجت الإدارة العامة للسيارات بجمارك السويس عن سيارات ملاكي، وميكروباص، بقيمة 135 مليونًا و706 آلاف جنيه، وبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة المحصلة عنها 71 مليونًا و261 ألف جنيه خلال نفس الفترة.

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