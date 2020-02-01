29 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، أن إجمالي حركة السفن اليوم السبت، بلغ 29 سفينة.وذكرت الهيئة في بيان اليوم، أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 5 سفن حاويات وغادرته 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 6 سفن، ومن المنتظر دخول 4 سفن، كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن.وأوضحت أنه جار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن.