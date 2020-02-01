إسلام آباد ترحب بتخفيف واشنطن تحذيرات السفر لباكستان
السبت 01/فبراير/2020 - 12:39 م
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رحبت باكستان بتخفيف الولايات المتحدة تحذيراتها للسفر إلى باكستان، نظرًا لتحسن الوضع الأمني في البلاد.
وأشادت المتحدثة باسم وزارة الشؤون الخارجية الباكستانية، عائشة فاروقي - في تغريدة وفقا لشبكة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم السبت - بالخطوة، واصفة إياها بأنها "في الاتجاه الصحيح"، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة قد "اعترفت بأن الوضع الأمني في باكستان قد تحسن".
وأشادت المتحدثة باسم وزارة الشؤون الخارجية الباكستانية، عائشة فاروقي - في تغريدة وفقا لشبكة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم السبت - بالخطوة، واصفة إياها بأنها "في الاتجاه الصحيح"، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة قد "اعترفت بأن الوضع الأمني في باكستان قد تحسن".