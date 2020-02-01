إسلام آباد ترحب بتخفيف واشنطن تحذيرات السفر لباكستان

رحبت باكستان بتخفيف الولايات المتحدة تحذيراتها للسفر إلى باكستان، نظرًا لتحسن الوضع الأمني في البلاد.وأشادت المتحدثة باسم وزارة الشؤون الخارجية الباكستانية، عائشة فاروقي - في تغريدة وفقا لشبكة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم السبت - بالخطوة، واصفة إياها بأنها "في الاتجاه الصحيح"، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة قد "اعترفت بأن الوضع الأمني في باكستان قد تحسن".