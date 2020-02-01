محافظ المنوفية يوجه بتخصيص خط نقل من القاهرة إلى أشمون

وجه محافظ المنوفية خلال لقاؤه اليوم بالمواطنين بتحرير خطاب لرئيس هيئة النقل العام؛ لبحث إمكانية تخصيص خط من القاهرة إلى أشمون بناءً على طلب أهالي قرية سنتريس بأشمون.كما وجه المحافظ بتحرير خطاب لرئيس قطاع التأمينات؛ لبحث إمكانية توفير مندوب من التأمينات لصرف المعاشات التأمينية تخفيفًا على أصحاب المعاشات، كما وجه وكيل وزارة الصحة ببحث طلب الأهالي والخاص بتحويل الوحدة الصحية بسنتريس إلى عيادة تأمين صحي.وأمر المحافظ - خلال اللقاء - بصرف إعانة مالية من صندوق الكوارث بالمحافظة لحالتين لمساعدتهما على تحمل أعباء الحياة المعيشية وتوفير حياة كريمة لهم.كما وجه المحافظ رئيس مركز ومدينة بركة السبع بمنح مواطن رخصة مؤقتة لتشغيل محل لمدة 6 أشهر.