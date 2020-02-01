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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

غدًا.. عرض مسلسل «عروس بيروت» على «القاهرة والناس»

السبت 01/فبراير/2020 - 12:36 م
جريدة الدستور
منار إبراهيم
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تنطلق أولى حلقات مسلسل "عروس بيروت" بطولة ظافر العابدين على قناة "القاهرة والناس"، وذلك بعد عرضه عبر شبكة قنوات "mbc"، ويُعرض في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

وعرض مسلسل "عروس بيروت" على شاشة قناة "إم بى سى ٤"، وحقق انتشارًا واسعًا ونجاحًا كبيرًا في العالم العربي، وهو النسخة العربية من مسلسل "عروس إسطنبول".

وفى سياق آخر، ينتهي ظافر العابدين قريبًا من آخر مشاهده في فيلم "العنكبوت" مع النجم أحمد السقا، الذي يخوض به ثاني تجاربه السينمائية بعد فيلم "أبوشنب" مع النجمة ياسمين عبدالعزيز في ٢٠١٦.

ويشارك في بطولة "العنكبوت" يسرا اللوزي وريم مصطفى وأحمد فؤاد سليم وزكى فطين عبدالوهاب وشيماء سيف وتأليف محمد ناير.

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