أسماء المتهمين المحالين للمفتى فى «أنصار بيت المقدس»

حصل "الدستور" على أسماء المتهمين المحالين للمفتي من قبل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، المنتمين إلى تنظيم أنصار بيت المقدس، لارتكابهم 54 جريمة تضمنت اغتيالات ضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت عدة منشآت أمنية.وجاءت أسماء المتهمين كالتالي: توفيق محمد فريد ومحمد أحمد نصر ووائل محمد عبد السلام وسلمى سلامة سليم ومحمد خليل عبد الغنى وهشام على العشماوى وعماد الدين أحمد محمود وكريم محمد أمين رستم ومحمود سمرى محمد وأيمن أحمد عبد الله ورائد صبحى أحمد ومحمد عبد الغنى على ومحمد سعد عبد التواب وربيع عبد الناصر طه وعمرو أحمد إسماعيل وكريم حسن صادق وعمرو محمد مصطفى ووسام مصطفى السيد وأحمد عزت محمد وأنس إبراهيم صبحى وعبد الرحمن امام عبد الفتاح ومحمد محمد عويس ومحمود محمد سالمان وهانى إبراهيم أحمد ومحمود عبد العزيز السيد ويحيى المنجى سعد وعادل محمود البيلى وممدوح عبد الموجود عباده وأحمد محمد عبد الحليم ومحمد عادل شوقى وفؤاد إبراهيم فهمى ومحمد إبراهيم عبد العزيز والسيد حسانين على ومحمد سلمان حماد وإسماعيل سالمان ومحمد شحاتة وأحمد جمالوعقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوية المستشارين خالد حماد، وباهر بهاء الدين، بسكرتارية معتز مدحت، ووليد رشاد.وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية، والمتمثلة في حركة حماس، الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.