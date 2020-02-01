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السبت 01 فبراير 2020 الموافق 07 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فيتنام تسجل سادس حالة إصابة بكورونا

السبت 01/فبراير/2020 - 11:27 ص
كورونا
كورونا
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سجلت فيتنام، اليوم السبت، سادس حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد.

وذكرت الحكومة الفيتنامية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع (تويتر)، أن المصاب يبلغ من العمر 25 عاما، ويعمل موظف استقبال في أحد الفنادق بمحافظة (خانه هوا).

وكانت وزارة الصحة الفيتنامية قد أعلنت، في وقت سابق أمس، عن إصابة 5 أشخاص بفيروس "كورونا" الجديد، موضحة أن المصابين هم: مواطنان صينيان و3 فيتناميين سافروا إلى مدينة "ووهان" الصينية، مركز انطلاق الفيروس.

وفي سياق منفصل، أعلنت الحكومة في فيتنام عن تقديم معدات طبية بقيمة نصف مليون دولار أمريكي لمساعدة الصين في مجابهة تفشي فيروس كورونا الجديد، فضلا عن توفير جمعية الصليب الأحمر الفيتنامي بضائع بقيمة 100 ألف دولار أمريكي.

يذكر أن السلطات الصينية قد أعلنت عن ارتفاع حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا الجديد إلى 259 شخصا، فضلا عن تسجيل 11 ألفا و791 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، وتم تسجيل الغالبية العظمى من الحالات في مقاطعة "هوبي" الصينية وعاصمتها مدينة "ووهان"، التي تعد مركز تفشي الفيروس.

ولم تحدث أي حالة وفاة بسبب الإصابة بالفيروس خارج الصين، والذي تتشابه أعراضه مع أعراض نزلات البرد الشائعة كالحمى والسعال، وقد تصل في بعض الحالات الحادة إلى ضيق في التنفس أو الالتهاب الرئوي- على الرغم من ظهور حالات إصابة مؤكدة بالفيروس في 23 دولة على الأقل حول العالم.

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