إصابة 8 أشخاص فى انقلاب سيارة أمام سوق العبور

أصيب 8 أشخاص إثر انقلاب سيارة نقل أمام سوق العبور اتجاة القاهرة، إذ جري الدفع بـ3 سيارات إسعاف ونقل المصابين إلى مستشفى السلام.وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من شرطة النجدة بانقلاب سيارة نقل، وإصابة 8 أشخاص أمام سوق العبور اتجاة القاهرة.وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية، وجري الدفع بسيارات الإسعاف ونقل المصابين إلى مستشفى السلام لاتخاذ اللازم.وتبين من المعاينة انقلاب سيارة نقل بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.