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محمد العسيري
السبت 01 فبراير 2020 الموافق 07 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

توقعات باستمرار تراجع الدولار خلال فبراير

السبت 01/فبراير/2020 - 01:19 م
الدولار
الدولار
راندا التوني
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سجل سعر الدولار وفقا لنشرة أسعار البنك المركزي المصري، 15.74 جنيه للشراء، 15.84 جنيه للبيع.

ويأتي ذلك بعد أن سجل سعر الدولار تراجعًا ملحوظًا خلال الشهور الماضية، منذ بدايات النصف الثاني لعام 2019 وحتى يناير 2020.

وفي هذا السياق، توقع الخبير الاقتصادي، ومساعد مدير صندوق النقد الدولي السابق، أن يستمر الدولار في التراجع حتى يسجل 15 جنيه بنهاية العام الجاري 2020.

ولفت إلى أن زيادة تدفقات النقد الأجنبي، وعلى رأسها تحويلات المصريين بالخارج، التي ارتفعت خلال شهر أكتوبر 2019 بمقدار 261 مليون دولار بمعدل سنوي 12.7% لتسجل نحو 2.3 مليار دولار مقابل 2.1 مليار دولار خلال أكتوبر 2018.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يستمر سعر الدولار في التراجع خلال العام الجاري في ظل توافر العملة الصعبة بالبنوك،و خاصة في ظل تحسن موارد النقد الأجنبي، وعلى رأسها السياحة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز.

ومن جانبه، قال الخبير المصرفي مجدي عبد الفتاح، أن توافر السيولة الدولارية بالبنوك تنذر باستمرار تراجع الدولار، خلال شهر فبراير الجاري.

ولفت إلى أن تزايد معدل نشاط قطاع التصدير وزيادة الحصيلة الدولارية، وزيادة تحويلات العاملين بالخارج نتيجة بيع العملة للبنوك، بدلا من بيعها للقنوات غير الشرعية في السوق الموازية من أهم أسباب انضباط سوق الصرف.

وأشار إلى أن ترشيد عمليات الاستيراد عليها عامل كبير أيضا في تراجع سعر الدولار خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن ذلك يرجع الى الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي خلال الفترة الماضية.

وقال إن خروج تجار العملة من السوق، بعد إجراءات البنك المركزي في أعقاب تحرير سعر الصرف قد أدى الى توجيه العملة الصعبة إلى القنوات الشرعية" البنوك".

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