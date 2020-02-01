ارتفاع أسعار الذهب فى التعاملات الصباحية

قال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن أسعار الذهب، اليوم السبت، سجلت ارتفاعا في التعاملات الصباحية على المستويين العالمي والمحلي.وأضاف نجيب، في تصريحات لـ" الدستور"، أن سعر الذهب العالمي ارتفع وسجلت الأوقية نحو 1587 دولار، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 5580 جنيها.وأوضح أن هناك ارتفاعا في الأسعار المحلية بقيمة 3 جنيهات، حيث سجل عيار 18 نحو 596، وسجل عيار 21 نحو 697 جنيها، فيما سجل عيار 24 نحو 796 جنيها.