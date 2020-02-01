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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ القليوبية يعتمد المخطط الاستراتيجى لمدينة شبرا الخيمة

السبت 01/فبراير/2020 - 11:17 ص
اللواء عبد الحميد
اللواء عبد الحميد الهجان
صلاح حسنى
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اعتمد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم السبت، المخطط الاستراتيجي لمدينة شبرا الخيمة، بعد إعداده من قبل الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالاشتراك مع الوحدة المحلية للمدينة والإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة.

وأكد المحافظ، أنه تم عرض مشروع المخطط الاستراتيجي العام للمدينة بالوحدة المحلية، طبقا لقانون البناء رقم ۱۱۹ لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، مشيرا إلى أن هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع وافقت على مشروع المخطط الاستراتيجي العام للمدينة فيما يخص شبكة الطرق، بما يتناسب مع الصالح العام وملكيات الأراضي ويتوافق مع القانون.

ولفت إلى أنه سيتم استكمال أعمال المخطط التفصيلي في ضوء تعديل المخطط الاستراتيجي حال اعتماده من السيد وزير الإسكان، حرصا على عدم البناء العشوائي وتسهيل استصدار التراخيص المطلوبة للبناء للمواطنين وإعداد مشروعات التقسيم بما يطابق القوانين العامة ويضمن عدم ضياع حق الدولة.

وأوضح أنه تم عرض المخطط الاستراتيجي على المواطنين والجهات المعنية ودعوة شركاء التنمية بالمدينة وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية من خلال اجتماع عام.

وأشار المحافظ، إلى أن إنهاء تلك المخططات يأتي في إطار الحفاظ على الأراضي الزراعية من التعدي ومنع ظهور مناطق عشوائية جديدة، بالإضافة إلى توطين الخدمات العامة وتوفير المسكن الملائم وتحسين فرص المعيشة من خلال المشروعات التنموية المقترح تنفيذها، مؤكدا أنه تم مراعاة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين والنظرة المستقبلية التي تتناسب مع احتياجات الأجيال القادمة لكي ينعموا بحياة كريمة وميسرة خالية من التكدسات والعشوائيات.

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