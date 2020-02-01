إحالة هشام عشماوى و36 من «تنظيم بيت المقدس» للمفتي.. و2 مارس للنطق بالحكم

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بإحالة الإرهابي هشام العشماوي و36 آخرين من تنظيم «أنصار بيت المقدس»، لفضيلة المفتي، لارتكابهم 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت عدة منشآت أمنية، وحددت 2 مارس جلسة للنطق بالحكم.وتعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوية المستشارين خالد حماد، وباهر بهاء الدين، بسكرتارية معتز مدحت، ووليد رشاد.وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.