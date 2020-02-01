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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نائب: «الموانئ الجافة» ستقفز بصناعة اللوجستيات في مصر

السبت 01/فبراير/2020 - 11:09 ص
النائب محمد عبد الله
النائب محمد عبد الله زين الدين
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أكد النائب محمد عبدالله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، أن توجه الدولة لإنشاء الموانئ الجافة يدل على حرص الحكومة على إزالة كافة التحديات والمعوقات التي تواجه المصدرين، مشيدًا بإعلان الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، عن إنشاء أول ميناء جاف في مصر، بمشاركة شركة مصرية.

وأوضح زين الدين أن الموانئ الجافة إحدى أهم حلقات النقل واللوجستيات، إذ تسهم في تخفيف العبء عن الموانئ البحرية، وتحسين استغلالها وزيادة معدل دوران البضاعة فيها، فضلًا عن أنها تساعد في تسهيل دخول التجارة للبلاد، كما تعزز من مركز وتنافسية مصر في التقارير الدولية التي تصدر بشأن التنافسية العالمية فيما يخص مؤشر الإفراج الجمركي، وتقليل عدد أيامه، وتنشيط حركة البيع.

وأشار إلى أن الدراسات التي تم تطبيقها على النقل في مصر أوضحت أن إنشاء موانئ جافة قريبة من المناطق الصناعية المختلفة من ناحية ومن الموانئ من ناحية أخرى يمكنها توفير نحو 40% من طاقة النقل التي تعتبر من طاقات النقل المهدرة.

وأضاف أن الموانئ الجافة كان لها خطة ومدروسة منذ سنوات طويلة، ومحدد لها أماكن كثيرة جدًا على نطاق محافظات الجمهورية، ولكن سبب تأخرها عدم مشاركة القطاع الخاص في تأسيسها، فمن المفترض أن يقوم القطاع الخاص بهذا الدور، مشيرًا إلى أن الموانئ الجافة هي جزء من الأعمال اللوجستية التي تأخرت مصر فيها، فهي صناعة ضخمة وسبق العالم المتقدم مصر فيها، والتي من الممكن أن تدر دخلا كبيرا لمصر وتطور الموانئ والنقل والصناعة المصرية أيضًا، مطالبًا بالاهتمام بصناعة اللوجستيات في مصر.

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