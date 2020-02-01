الموسيقى العسكرية تجوب معرض الكتاب (صور)

في يومه الحادي عشر، استقبلت فرقة العزف العسكرية، رواد معرض اللقاهرة الدولي للكتاب بعزف النشيد الوطني، وجابت الفرقة أنحاء المعرض، مرتدية الزيين العسكري والفرعوني، وسط تجاوب كبير من الزوار، الذين جذبتهم الموسيقي الوطنية المتميزة.وتنعقد هذه النسخة من معرض الكتاب، من 22 يناير إلى 4 فبراير، وتشارك السنغال كأول دولة من إفريقيا كضيف شرف، فيما اختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض، وشهد المعرض هذا العام إقبالا كبيرا من العارضين والدول المشاركة.