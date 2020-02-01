الوفد: توقعات بارتفاع عائدات السياحة 40% عن العام السابق

ثمنت أمل رمزي، رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، خطة وزارة السياحة والآثار، والتي تهدف إلى تحقيق زيادة في أعداد السائحين الوافدين بنحو 25% خلال عام 2020، مؤكدة ضرورة بذل كل الجهود الممكنة لتحقيق هذه الخطة.وقالت أمل رمزي، في بيان، اليوم، إنه في حال زيادة أعداد السياح الوافدين إلى مصر بنسبة 25% كما هو مخطط له، يمكن أن يصل الارتفاع في قيمة إيرادات السياحة لعام 2020 إلى نحو 40% عن الإيرادات المحققة العام الماضي 2019.وطالبت رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، بضرورة دراسة الأسواق السياحية المختلفة والتوصل إلى أفضلها، وأفضل الأنماط والأنشطة السياحية المفضلة لديهم وتوفير ما يحتاجون إليه وتسليط الضوء عليه في حملات الجذب السياحي المختلفة التي تطلقها الحكومة.وأشارت أمل رمزي، إلى وجود الكثير من الأسواق السياحية التي يمكن التركيز عليها، ومنها دول أوروبا الشرقية واليابان والهند وأمريكا الجنوبية، وذلك لزيادة أعداد السائحين الوافدين من هذه المناطق بشكل أكبر.