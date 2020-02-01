خطة بمليار جنيه.. مدبولى يتابع تطوير شركات حليج وتجارة الأقطان

تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، حول الجهود المبذولة من قبل الوزارة في شأن تطوير شركات حليج وتجارة الأقطان، التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إحدى شركات الوزارة.وأشار وزير قطاع الأعمال، فى مستهل التقرير، إلى أنه تم البدء في تنفيذ خطة متكاملة لتطوير وتحديث محالج الأقطان، وصولًا لتحسين قدراتها وكفاءتها إلى جانب الاهتمام بجودة القطن المحلوج (الشعر)، بقيمة تقديرية تصل إلى نحو مليار جنيه، موضحًا أن الخطة تقوم على دمج 9 شركات تابعة تعمل في مجال حليج وتجارة وتصدير الأقطان لتصبح شركة واحدة، بحلول 30-6-2020.ونوه وزير قطاع الأعمال خلال التقرير، إلى أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من هذا الدمج والوصول بعدد الشركات إلى 4 شركات، تمهيدًا لدمجها في شركة واحدة كما هو مخطط، وبحيث تصبح هذه الشركة كيانًا قويًا وقادرة على المنافسة، من خلال استخدام أحدث التكنولوجيات المطبقة في صناعة حلج الأقطان.وأضاف وزير قطاع الأعمال، أن خطة تطوير شركات حليج وتجارة الأقطان، تتضمن تخفيض عدد المحالج الحالية والتي يصل عددها إلى 25 محلجًا، لتصبح 11 محلجًا جديدًا فقط، بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 3 أضعاف الطاقة الحالية، إذ إنه من المقرر أن تتمكن المحالج الجديدة من حليج كمية 4.4 مليون قنطار/ سنة، بدلًا من 1.5 مليون قنطار/ سنة للمحالج القديمة القائمة حاليًا.وتناول التقرير، الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء وتشغيل أول المحالج المطورة بمحافظة الفيوم، وجار استكمال الخطة والبدء في أعمال تحديث وتطوير محلج الزقازيق بمحافظة الشرقية، ومحلج كفر الدوار بمحافظة البحيرة خلال العام الحالي.وأوضح وزير قطاع الأعمال أن مشروع تطوير محلج الفيوم تم تنفيذه على مرحلتين، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالى 250 مليون جنيه، وتم الانتهاء من إجراء التجارب للماكينات والمعدات المستوردة من الهند على القطن المصري بنجاح سواء للأقطان الطويلة (قبلي) أو الطويلة (بحري)، حيث أثبتت كفاءة في التشغيل والحفاظ على الخواص الطبيعية للقطن المصري، وإنتاج "بالات" قطن خالية تمامًا من الشوائب، كما أشار الوزير إلى أن المحلج يعمل حاليًا على حلج أقطان "جيزة 95" المشتراة من المزارعين في الموسم الحالي 2019-2020، وفقًا لمنظومة تجارة القطن الجديدة، والتي تم تطبيقها في محافظتي الفيوم وبني سويف.من ناحيته، ثمن الدكتور مصطفى مدبولي الجهود المبذولة من قبل الوزارة في شأن تطوير شركات حليج وتجارة الأقطان، مشيدًا بنجاح مشروع تطوير محلج الفيوم، ومؤكدًا على ضرورة الانتهاء من تحديث وتطوير باقي المحالج.