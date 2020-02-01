مدبولى يلتقى عضو مجلس إدارة البنك الاتحادى الألمانى

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بوركهارد بالتس، عضو مجلس إدارة البنك الاتحادي الألماني، وحضر اللقاء جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، وسفير ألمانيا فى القاهرة.وخلال اللقاء أشاد رئيس الوزراء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية المتنامية بين مصر وألمانيا، والتي تأتي انعكاسًا للعلاقات السياسية الممتازة بين قيادتى البلدين، كما أعرب رئيس الوزراء عن تقدير مصر للتعاون القائم بين البنك المركزي المصري والبنك الاتحادي الألماني، الذي يعود إلى سنوات عديدة سابقة من التعاون، خاصة أن البنك الاتحادي الألماني كان واحدًا من البنوك المركزية الأربعة الكبرى التى ساهمت فى البرنامج الأول لإصلاح وتطوير البنك المركزي في الفترة من 2004 إلى 2008، ثم فى البرنامج الثانى من 2009 إلى 2012.واختتم مدبولى حديثه بالتأكيد على تطلعنا لتعزيز التعاون مع الجانب الألمانى فى مجالات التعليم الفنى والتدريب المهنى، لا سيما فى ضوء ما تتمتع به ألمانيا من خبرات فى هذين المجالين اللذين يحظيان بأولوية على أجندة تطوير التعليم فى مصر.من جانبه، أعرب عضو مجلس إدارة البنك الاتحادي الألماني عن سعادته بزيارة مصر، مشيرًا إلى أنه اختار مصر لتكون أول دولة يزورها فى المنطقة عقب توليه منصبه، ومؤكدًا أن البنك الاتحادي الألماني يولى اهتمامًا كبيرًا بالتعاون مع مصر.وقدم بالتس، التهنئة للحكومة المصرية والبنك المركزي على برنامج الإصلاح المتميز لتطوير القطاع المصرفي.