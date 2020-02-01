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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

بالصور.. أنوشكا شارما تزين غلاف مجلة فوج الهندية

السبت 01/فبراير/2020 - 11:00 ص
أنوشكا شارما
أنوشكا شارما
إسلام جمال
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نشرت مجلة "GRAZIA INDIA" الهندية، أحدث ظهور للممثلة "أنوشكا شارما"، التى زينت غلافها بعدد من الفساتين الخاصة بماركتها العالمية.

إطلالة صيفية لـ"أنوشكا شارما"

وصف البعض الإطلالة "الجريئة"، التى أرتدت فيها فستانًا أصفر قصيرًا، وآخر ذا أكمام طويلة، مزخرفًا بالورود.

ونشرت النجمة الهندية، صور غلاف المجلة، عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الصور بشكل كبير.

وأعلنت "أنوشكا شارما" أحدث تصميماتها في عالم الأزياء لكوليكشن الشتاء هذا العام، عبر صفحتها الرسمية الأسبوع الماضى.

أنوشكا.. ممثلة وعارضة أزياء هندية

ولدت أنوشكا شارما لأسرة عسكرية في بنجالور، والدها العقيد أجاي كومار شارما، وهو ضابط في الجيش ووالدتها أشيما شارما وهي ربة بيت.

بدأت مسيرتها في بوليوود عام 2008 وكان عمرها 19 عاما، حيث لعبت دور البطولة في فيلم فيلم "راب ني بانا دي جودي" رفقة شاه روخ خان، حيث حقق راب ني بانا دي جودي نجاحا كبيرا، وكان من أعلى الأفلام دخلا لسنة 2008.

وبعدها شاركت أنوشكا في الفيلم الكوميدي "شركة النصابين" مع شاهد كابور، وفي الإخراج لأول مرة، حيث حقق الفيلم نجاحا متوسطا، بعدها شاركت أنوشكا ومع نفس شركة الإنتاج "ياش راج".

جوائزها
ترشحت أنوشكا لجائزة أفضل ممثلة في عدد من المهرجانات، فازت بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن فيلمها الثاني مع شاروخان، والخامس مع شركة "ياش راج" عن دورها بفيلم "جاب تاك هاي جان".

مساهمتها في الأزياء
بدأت تدخل عالم الأزياء خلال أسبوع الموضة في الهند، اختيرت لتكون عارضة لمجموعة "رودركس" الصيفية، ومنذ ذلك الحين كانت وجها لعدد من الحملات الخاصة بعروض الأزياء والمجوهرات.

أول هندية تدخل "فوربس"
استطاعت النجمة الهندية الشهيرة أنوشكا شارما أن تدخل قائمة فوربس Forbes 30 Under 30 Asia 2018، والتي تشمل الأشخاص الذين يعيدون تشكيل صناعاتهم ويغيرون آسيا إلى الأفضل في مختلف المجالات.

وتعتبر الممثلة الهندية الأولى التى تدخل القائمة، الأمر الذى يعد من أكبر إنجازاتها، حيث ساعدها فى ذلك دورها المجتمعى بعيدًا عن عالم الأزياء والتمثيل.
بالصور.. أنوشكا شارما تزين غلاف مجلة فوج الهندية
بالصور.. أنوشكا شارما تزين غلاف مجلة فوج الهندية
بالصور.. أنوشكا شارما تزين غلاف مجلة فوج الهندية
بالصور.. أنوشكا شارما تزين غلاف مجلة فوج الهندية
بالصور.. أنوشكا شارما تزين غلاف مجلة فوج الهندية
بالصور.. أنوشكا شارما تزين غلاف مجلة فوج الهندية

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