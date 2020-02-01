القاهرة تحرر عددًا من المخالفات بالأحياء وتشن حملات للنظافة

واصلت أحياء محافظة القاهرة بالمنطقة الجنوبية شن حملاتها على النظافة وإصلاح المرافق العامة ومواجهة المخالفين.وأوقف اللواء مدحت عبد اللطيف، رئيس حي المقطم، خلال مروره الميداني أعمال مخالفة للقطعة رقم 6037 بشارع 17؛ وذلك للتحويل من سكني إلى تجاري، وتمت مصادرة مواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.وفي مصر القديمة شن اللواء علاء خليل حملة مكبرة، شملت مناطق الزهراء وشارع مصر حلوان الزراعى وأرض الجمعية والمنيل.وفي حي الخليفة أشرف المهندس رأفت سالم، مدير فرع بأعمال هيئة النظافة والتجميل على رفع مخلفات خلف سور الكوبري الجديد من الأباجية حتى صلاح سالم، ورفع مخلفات هدم أرض الصوت والضوء بطريق صلاح سالم ونقاط الالتقاء بشوارع الحطابة وشارع المحجر بجوار مركز شباب الحطابة وميدان السيدة عائشة وأمام مسجد المسبح وشارع الكردي.وانتهى الخليفة من إصلاح كسر ماسورة مياه الشرب بحي الخليفة بشارع الكردي مع تقاطع شارع المواصلة بحضور مشرفي المربعات وتمت الأعمال بإشراف العميد حاتم السبع، رئيس حي الخليفة.وواصل الخليفة أعماله وتم البدء في تطوير وتوسيع شارع الغمري وحارة الجمل بالتونسي والشوارع المحيطة ورفع البلدورات والإشغالات تمهيدا للرصف والسفلتة، وذلك بحضور الإدارات المعنية بالحي.