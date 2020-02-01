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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الإسكان تشارك بأكبر معرض عقارى بالعالم فى كان الفرنسية

السبت 01/فبراير/2020 - 10:57 ص
عاصم الجزار
عاصم الجزار
محمد إبراهيم
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أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، أن مجلس إدارة الهيئة برئاسته، وافق على المشاركة في أكبر معرض عقاري بالعالم "MIPIM 2020- ميبم 2020"، والذى يقام بمدينة كان الفرنسية، وبمشاركة كبرى شركات التطوير العقارى المصرية، وذلك للمساهمة في تصدير العقار المصرى للخارج، وعرض المشروعات التنموية العملاقة الجارى تنفيذها بالمدن الجديدة على مستوى الدولة المصرية.

من جهته، أشار المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، في بيان للوزارة قبل قليل، إلى أن هذا المعرض هو أكبر معرض عقارى فى العالم، حيث يُعد ملتقى لكبار المستثمرين العقاريين على مستوى العالم، وكذا صناديق الاستثمار، ويُعد فرصة كبيرة لتسويق المشروعات المصرية، وزيادة فرص الاستثمار الأجنبى بالداخل، ويعتبر خطوة نحو تصدير العقار المصرى للخارج، باعتباره من أهم السلع التي بدأ الاهتمام مؤخرًا بتصديرها للخارج.​

وأضاف نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أن مصر شاركت بمعرض "MIPIM 2019"، ممثلة فى وزارة الإسكان، وبمشاركة كبرى شركات التطوير العقاري، حيث كانت مصر هى دولة الرعاية لحفلة الافتتاح مع حكومة دبي، وتم عرض أهم المشروعات المختلفة بالدولة المصرية، لا سيما مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة.

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