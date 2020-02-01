«لماذا تتصدر بوكو حرام الجماعات الأكثر دموية في العالم؟».. بمعرض الكتاب

أصدر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف الطبعة الرابعة من كتاب: «لماذا تتصدر بوكو حرام الجماعات الأكثر دموية في العالم؟»؛ وذلك في إطار سلسلة الإصدارات التي ينشرها المرصد في الدورة الـ51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.ويسلط الكتاب الضوء على جماعة «بوكو حرام» الإرهابية التي تنشط في غرب القارة الأفريقية، مشيرًا إلى نشأة ومبادئ تلك الجماعة، واستراتيجيتها خاصةً بعدما أعلنت «بوكو حرام» انفصالها عن تنظيم القاعدة ومبايعتها لتنظيم «داعش» الإرهابي.كما يشير الكتاب إلى أهم زعماء تلك الجماعة المتطرفة وأبرز عملياتها الإرهابية، وجهود العالم في مكافحتها، ويجيب عن سؤال: لماذا اعتبر مرصد الأزهر «بوكو حرام» أكثر الجماعات دموية في العالم؟.