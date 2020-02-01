رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 01 فبراير 2020 الموافق 07 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

«لماذا تتصدر بوكو حرام الجماعات الأكثر دموية في العالم؟».. بمعرض الكتاب

السبت 01/فبراير/2020 - 10:55 ص
جريدة الدستور
نعمات مدحت
طباعة
أصدر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف الطبعة الرابعة من كتاب: «لماذا تتصدر بوكو حرام الجماعات الأكثر دموية في العالم؟»؛ وذلك في إطار سلسلة الإصدارات التي ينشرها المرصد في الدورة الـ51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

ويسلط الكتاب الضوء على جماعة «بوكو حرام» الإرهابية التي تنشط في غرب القارة الأفريقية، مشيرًا إلى نشأة ومبادئ تلك الجماعة، واستراتيجيتها خاصةً بعدما أعلنت «بوكو حرام» انفصالها عن تنظيم القاعدة ومبايعتها لتنظيم «داعش» الإرهابي.

كما يشير الكتاب إلى أهم زعماء تلك الجماعة المتطرفة وأبرز عملياتها الإرهابية، وجهود العالم في مكافحتها، ويجيب عن سؤال: لماذا اعتبر مرصد الأزهر «بوكو حرام» أكثر الجماعات دموية في العالم؟.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

حادث مروع على الدائرى باتجاه ميدان الرماية (صور)

منذ حوالي 15 ساعة

التصريح بدفن ضحايا «حادث الصحفيين» بالإسكندرية

منذ حوالي 13 ساعة

تامر الخشاب يكشف طريقة تلاعب BBC بالأخبار للإساءة لمصر

منذ حوالي 18 ساعة

تفاصيل مصرع عمال أكتوبر.. دخان التدفئة قتلهم والبرد منع تحلل جثثهم

الصور

image description

تكريم نجوم الفن فى مهرجان أكتوبر للأزياء

image description

صور فعاليات اليوم العاشر من معرض الكتاب

image description

صور تخريج دفعة جديدة من البرنامج الرئاسى

image description

باحث فلكى: مصر تنشر الوعى الثقافى بظاهرة الطوفان

image description

شيماء سعد مطربة مهرجان الإسكندرية تكشف تفاصيل الأغنية الرسمية

الأكثر قراءة

موعد مباراة الأهلى والهلال السودانى والقنوات الناقلة

إخلاء مستشفى في مطروح لعلاج المصابين بـ«كورونا».. ونائب يطرح حلًا بديلًا

أقوال والدة الصحفية المنتحرة داخل شقتها بالمعادي

حادث مروع على الدائرى باتجاه ميدان الرماية (صور)

إنفوجراف

image description

9 خطوات لاستخراج شهادة ميلاد من ماكينة الأحوال المدنية الجديدة

image description

الأضرار الصحية والنفسية لختان الإناث (إنفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن «نفقة التعليم» (إنفوجراف)

image description

«الفراق الأخير».. 3 أعوام ونصف من بريكست (إنفوجراف)

أيام زمان

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

اعترافات «ديلر» الفنانين عن العالم الخفي لـ«حشيش النجوم»

أسرار عمليات تجميل يوسف وهبي ومحمد فوزي

فكر في الانتحار مرتين.. لهذه الأسباب قرر أنيس منصور إنهاء حياته

نجم الساعة

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

الصحة

ما لا تعرفه عن فيروس كورونا

طبيب يكشف أسباب سخونة الأذن في الشتاء

اختار أسلوب اليوجا المناسب لحالتك النفسية

أفضل 8 فيتامينات لعلاج مشاكل الشعر

منوعات

«ذا سيبمسونز» يتنبأ بكورونا قبل 27 عاما

موعد مباراة الأهلى والهلال السودانى والقنوات الناقلة

روسيا تقاضى «فيس بوك» و«تويتر»

ابتكار مادة جديدة بديلة للبلاستيك

مقالات الرأي
د. إلهام سيف الدولة حمدان
زمن حكماء صهيون "ليس فيه شرف"!
ماجد حبته
مؤرخ تركى يستحق التكريم
مؤمن المحمدي
الويندوز العربى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد النشرتى.. عُرف بالصلاح وحُسن السيرة
المزيد

الثقافة

فى عدد فبراير.. «ميريت الثقافية» تناقش الحراك العراقى

اليوم.. افتتاح معرض الخزف والفخار بمركز الحرف التقليدية

ننشر برنامج فعاليات مهرجان «أجازة سعيدة»

اليوم.. مناقشة مذكرات مصطفى الحفناوى ببيت المعمار المصرى