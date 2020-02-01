مصطفى الفقي يوقع 3 كتب بمعرض القاهرة



وقع المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، 3 كتب بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.



والكتب هى "وتبقى مصر"، وكتاب "مصر الحديثة.. أفكار جديدة"، الصادران عن هيئة الكتاب بجناح الهيئة العامة للكتاب، وكتاب "دهاليز السياسة وكواليس الدبلوماسية.. نوادر ومواقف" الصادر عن الدار المصرية اللبنانية.



ويتناول كتاب «دهاليز السياسة وكواليس الدبلوماسية»، حكايات ذات طابع خاص من كواليس العمل الدبلوماسي وأهم المحطات التي مر بها الفقي عبر تاريخ حافل من اللقاءات والندوات والمؤتمرات التي جمعت بينه وبين كثير من رجال الدين والفكر والفن والسياسة والمجتمع. وقع المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، 3 كتب بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.والكتب هى "وتبقى مصر"، وكتاب "مصر الحديثة.. أفكار جديدة"، الصادران عن هيئة الكتاب بجناح الهيئة العامة للكتاب، وكتاب "دهاليز السياسة وكواليس الدبلوماسية.. نوادر ومواقف" الصادر عن الدار المصرية اللبنانية.ويتناول كتاب «دهاليز السياسة وكواليس الدبلوماسية»، حكايات ذات طابع خاص من كواليس العمل الدبلوماسي وأهم المحطات التي مر بها الفقي عبر تاريخ حافل من اللقاءات والندوات والمؤتمرات التي جمعت بينه وبين كثير من رجال الدين والفكر والفن والسياسة والمجتمع.





ويتناول الدكتور مصطفى الفقى خلال الكتاب خلاصة خبرته في العمل السياسي، وأهم المواقف والنوادر التي مر بها بأسلوب أدبي رفيع يميل إلى السرد والحكي من خلال اختيار عبارات محددةً وكلمات تصل إلى عقل ووجدان القارئ مباشرةً، فعرض مواقفه التي لا تنسى مع ملكة بريطانيا، والرئيس الراحل صدام حسين، والرئيس الراحل معمر القذافي، علاوةً على المواقف السياسية التي عاصرها، وكان من أبرزها مع اللواء الراحل عمر سليمان، ومشاهد لا تنسى في حياته يوم افتتاح دار الأوبرا المصرية.

ويعرض الفقى بأسلوب عذب وسلس ذكرياته مع كبار المشايخ والأولياء، والتى كان من أهمها ذكرياته مع الشيخين عبدالباسط عبدالصمد، ومحمد الطبلاوى، فضلًا عن مواقفه مع الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي، وهو يرتدى البدلة في لندن، وكذلك حكاياته مع الشيخ الميرغني وآخرين.ويتناول الدكتور مصطفى الفقى خلال الكتاب خلاصة خبرته في العمل السياسي، وأهم المواقف والنوادر التي مر بها بأسلوب أدبي رفيع يميل إلى السرد والحكي من خلال اختيار عبارات محددةً وكلمات تصل إلى عقل ووجدان القارئ مباشرةً، فعرض مواقفه التي لا تنسى مع ملكة بريطانيا، والرئيس الراحل صدام حسين، والرئيس الراحل معمر القذافي، علاوةً على المواقف السياسية التي عاصرها، وكان من أبرزها مع اللواء الراحل عمر سليمان، ومشاهد لا تنسى في حياته يوم افتتاح دار الأوبرا المصرية.





كما يتناول ذكرياته التي لا تفارق مخيلته مع أم كلثوم، وعبدالحليم حافظ في شوارع لندن، بالإضافة إلى حكاياته في الهند والنمسا، وكيفية تعلمه الدبلوماسية وفن تناول الطعام في المعهد الدبلوماسي. وحكى الفقي عن علاقته بالعالم الأثري الدكتور زاهي حواس وسر القبعة. ويُعد هذا الكتاب نتاجا لخبرة دبلوماسي كبير، واسم لامع في سماء السياسية، يعرض فيه رحلته العملية من الخارجية المصرية لرئاسة الجمهورية متطرقًا إلى عمله الأكاديمي والإعلامي.

ويعرض الفقي كذلك خبرته في المطبخ السياسي وعلاقته بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك والسيدة قرينته سوزان مبارك، وكواليس ما كان يحدث في القصر، وأهم الزيارات الرسمية للرئيس مبارك وعن استقباله لكثير من السفراء والدبلوماسيين ورؤساء الدول، والتي كان من بينهم لقاؤه الذي لا يٌنسى مع أبوعمار.كما يتناول ذكرياته التي لا تفارق مخيلته مع أم كلثوم، وعبدالحليم حافظ في شوارع لندن، بالإضافة إلى حكاياته في الهند والنمسا، وكيفية تعلمه الدبلوماسية وفن تناول الطعام في المعهد الدبلوماسي. وحكى الفقي عن علاقته بالعالم الأثري الدكتور زاهي حواس وسر القبعة. ويُعد هذا الكتاب نتاجا لخبرة دبلوماسي كبير، واسم لامع في سماء السياسية، يعرض فيه رحلته العملية من الخارجية المصرية لرئاسة الجمهورية متطرقًا إلى عمله الأكاديمي والإعلامي.

وعلى هامش توقيع الكتب تفقد "الفقي" جناح مكتبة الإسكندرية وجناح القوات المسلحة المصرية، وكان في استقباله الدكتور هيثم الحاج رئيس هيئة الكتاب، والدكتور أمجد الجوهري رئيس قطاع المكتبات، والدكتور حسين عبد البصير مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية.