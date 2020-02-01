إحالة 3 متهمين يسرقون رواد البنوك للجنايات

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بإحالة 3 متهمين لمحكمة الجنايات؛ لاتهامهم بسرقة رواد البنوك بمنطقة القاهرة الجديدة.وكشف أمر الإحالة في القضية رقم " 5833" لسنة 2019، عن أن المتهمين " طاهر. م "، " مصطفى.ع"، "كريم.ع" عاطلين، وأقروا بارتكابهم وقائع سرقة رواد البنوك بأسلوب التتبع، وأقروا بسرقتهم لـ7 أشخاص تحت تهديد السلاح الأبيض، وتمكنوا من سرقة 650 ألف جنيه، و4 أجهزة لاب توب، 2 آى باد.وكانت بداية الواقعة عندما ورد عدة بلاغات لقسم شرطة التجمع تفيد بسرقتهم بالإكراه علي يد ملثمين وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة، تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وبسؤالهم أقروا بارتكاب وقائع السرقة من رواد البنوك، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.