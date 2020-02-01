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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحالة 3 متهمين يسرقون رواد البنوك للجنايات

السبت 01/فبراير/2020 - 10:50 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بإحالة 3 متهمين لمحكمة الجنايات؛ لاتهامهم بسرقة رواد البنوك بمنطقة القاهرة الجديدة.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم " 5833" لسنة 2019، عن أن المتهمين " طاهر. م "، " مصطفى.ع"، "كريم.ع" عاطلين، وأقروا بارتكابهم وقائع سرقة رواد البنوك بأسلوب التتبع، وأقروا بسرقتهم لـ7 أشخاص تحت تهديد السلاح الأبيض، وتمكنوا من سرقة 650 ألف جنيه، و4 أجهزة لاب توب، 2 آى باد.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد عدة بلاغات لقسم شرطة التجمع تفيد بسرقتهم بالإكراه علي يد ملثمين وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة، تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وبسؤالهم أقروا بارتكاب وقائع السرقة من رواد البنوك، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

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