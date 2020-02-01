استقبال حافل لأول الوفود بقطار الشباب بمحطة الطود جنوب الأقصر

استقبل العميد محمد إبراهيم عياد، رئيس مركز ومدينة الطود، نائبًا عن المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، وجمع من قيادات المحافظة والشباب والرياضة والسكة الحديد وأهالي الطود لوصول ٢٥٠ فتاة أول الوفود بقطار الشباب بمحطة الطود إلى المدينة الشبابية الدولية بمدينة الطود.وجاء الاستقبال وسط أجواء حافلة وفرحة عارمة من أهالي الطود للوفود التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بهدف تعريف شبابنا وفتياتنا بالتراث والموروث الثقافي والفني وتاريخ مصرنا الحبيبة (أعرف بلدك) في مختلف بقاع المحروسة، وتنشيط السياحة الداخلية.