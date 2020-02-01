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السبت 01 فبراير 2020 الموافق 07 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استقبال حافل لأول الوفود بقطار الشباب بمحطة الطود جنوب الأقصر

السبت 01/فبراير/2020 - 10:49 ص
صورة من الحدث
صورة من الحدث
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استقبل العميد محمد إبراهيم عياد، رئيس مركز ومدينة الطود، نائبًا عن المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، وجمع من قيادات المحافظة والشباب والرياضة والسكة الحديد وأهالي الطود لوصول ٢٥٠ فتاة أول الوفود بقطار الشباب بمحطة الطود إلى المدينة الشبابية الدولية بمدينة الطود.

وجاء الاستقبال وسط أجواء حافلة وفرحة عارمة من أهالي الطود للوفود التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بهدف تعريف شبابنا وفتياتنا بالتراث والموروث الثقافي والفني وتاريخ مصرنا الحبيبة (أعرف بلدك) في مختلف بقاع المحروسة، وتنشيط السياحة الداخلية.
استقبال حافل لأول الوفود بقطار الشباب بمحطة الطود جنوب الأقصر
استقبال حافل لأول الوفود بقطار الشباب بمحطة الطود جنوب الأقصر
استقبال حافل لأول الوفود بقطار الشباب بمحطة الطود جنوب الأقصر
استقبال حافل لأول الوفود بقطار الشباب بمحطة الطود جنوب الأقصر
استقبال حافل لأول الوفود بقطار الشباب بمحطة الطود جنوب الأقصر
استقبال حافل لأول الوفود بقطار الشباب بمحطة الطود جنوب الأقصر

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