ناقد رياضي: لاعبو الأهلي يستطيعون التعامل مع الصعاب

قال الناقد الرياضي محمد جمال، إن مباراة الأهلي أمام نادي الهلال السوداني اليوم ستكون قوية جدًا، مشيرًا إلى أن الأهلي أمام تحدي صعب، لأن المباراة مرتبطة بأمر الصعود من عدمه، مؤكدًا أنها المجموعة الأصعب في دوري أبطال أفريقيا لهذا العام.وأضاف محمد جمال، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المُذاع على فضائية "TEN"، أن لاعبي النادي الأهلي لديهم رصيد كافِ من الخبرات الذي يجعلهم يستطيعون التعامل مع أي شيء، لافتًا إلى أن هناك بعض المشجعين لديهم عقليات ليست قوية.وأشار الناقد الرياضي، إلى أن المباراة ستمر بخير، مطالبًا من لاعبي الأهلي التركيز داخل الملعب، موضحًا أن فريق الزمالك يقع ضمن مجموعة سهلة في دوري أبطال أفريقيا.