الأنبا ديمتريوس يترأس احتفالات مسار العائلة المقدسة (فيديو)

وقرية" كوم ماريا" تابعة لمطرانية ملوي، وهي إحدى محطات رحلة العائلة المقدسة في مصر، وتنظم المنطقة كل عام احتفاليتين إحداهما في فبراير والأخرى في يونيو.

بدأ منذ قليل الاحتفال السنوي لدخول العائلة المقدسة إلى محافظة المنيا، والذي تنظمه قرية كوم ماريا بمركز ملوي، جنوب محافظة المنيا.ويترأس الاحتفال الأنبا ديمتريوس أسقف إيبارشية ملوي وأنصنا والأشمونين، إلى جانب عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية منهم الأنبا قزمان أسقف سيناء الشمالية، والأنبا أغابيوس أسقف دير مواس، والأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح.