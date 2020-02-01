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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا ديمتريوس يترأس احتفالات مسار العائلة المقدسة (فيديو)

السبت 01/فبراير/2020 - 10:05 ص
جريدة الدستور
مونيكا جرجس - تريزة شنودة
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بدأ منذ قليل الاحتفال السنوي لدخول العائلة المقدسة إلى محافظة المنيا، والذي تنظمه قرية كوم ماريا بمركز ملوي، جنوب محافظة المنيا.

ويترأس الاحتفال الأنبا ديمتريوس أسقف إيبارشية ملوي وأنصنا والأشمونين، إلى جانب عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية منهم الأنبا قزمان أسقف سيناء الشمالية، والأنبا أغابيوس أسقف دير مواس، والأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح.

وقرية" كوم ماريا" تابعة لمطرانية ملوي، وهي إحدى محطات رحلة العائلة المقدسة في مصر، وتنظم المنطقة كل عام احتفاليتين إحداهما في فبراير والأخرى في يونيو.
الأنبا ديمتريوس يترأس احتفالات مسار العائلة المقدسة (فيديو)
الأنبا ديمتريوس يترأس احتفالات مسار العائلة المقدسة (فيديو)
الأنبا ديمتريوس يترأس احتفالات مسار العائلة المقدسة (فيديو)
الأنبا ديمتريوس يترأس احتفالات مسار العائلة المقدسة (فيديو)
الأنبا ديمتريوس يترأس احتفالات مسار العائلة المقدسة (فيديو)
الأنبا ديمتريوس يترأس احتفالات مسار العائلة المقدسة (فيديو)
الأنبا ديمتريوس يترأس احتفالات مسار العائلة المقدسة (فيديو)
الأنبا ديمتريوس يترأس احتفالات مسار العائلة المقدسة (فيديو)
الأنبا ديمتريوس يترأس احتفالات مسار العائلة المقدسة (فيديو)
الأنبا ديمتريوس يترأس احتفالات مسار العائلة المقدسة (فيديو)

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