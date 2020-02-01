الصين تجمع تبرعات «فلكية» لمواجهة فيروس كورونا

أعلنت وسائل إعلام محلية رسمية، عن حملة تبرعات جمعت مبلغا "فلكيا" لمواجهة المرض القاتل، في ظاهرة تعكس تضامنا اجتماعيا واسعا داخل البلاد.وقالت صحيفة "بيبولز ديلي" الصينية، نقلا عن "جمعية الصين الخيرية"، إن إجمالي التبرعات بلغ 10.1 مليار يوان، أي ما يقترب من مليار ونصف دولار.وتحتاج الصين هذه الأموال في تشييد المستشفيات وإكمال إجراءات الحجر الصحي وإجراء الأبحاث الساعية لتحضير لقاح مضاد للفيروس.وفي أحدث إحصاء بشأن ضحايا "كورونا"، ذكر تلفزيون الصين المركزي نقلا عن لجنة الصحة الوطنية، أن عدد وفيات الفيروس ارتفع بواقع 46 شخصا، الجمعة، ليبلغ 259 في المجمل.