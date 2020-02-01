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السبت 01 فبراير 2020 الموافق 07 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تجمع تبرعات «فلكية» لمواجهة فيروس كورونا

السبت 01/فبراير/2020 - 09:44 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
وكالات
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أعلنت وسائل إعلام محلية رسمية، عن حملة تبرعات جمعت مبلغا "فلكيا" لمواجهة المرض القاتل، في ظاهرة تعكس تضامنا اجتماعيا واسعا داخل البلاد.

وقالت صحيفة "بيبولز ديلي" الصينية، نقلا عن "جمعية الصين الخيرية"، إن إجمالي التبرعات بلغ 10.1 مليار يوان، أي ما يقترب من مليار ونصف دولار.

وتحتاج الصين هذه الأموال في تشييد المستشفيات وإكمال إجراءات الحجر الصحي وإجراء الأبحاث الساعية لتحضير لقاح مضاد للفيروس.

وفي أحدث إحصاء بشأن ضحايا "كورونا"، ذكر تلفزيون الصين المركزي نقلا عن لجنة الصحة الوطنية، أن عدد وفيات الفيروس ارتفع بواقع 46 شخصا، الجمعة، ليبلغ 259 في المجمل.

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