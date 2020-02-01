بدء فعاليات ورشة التغيرات المناخية وتأثيراتها على الزراعة

بدأت فعاليات ورشة عمل "التغيرات المناخية وتأثيراتها في قطاعي الزراعة والمياه بالمنطقة العربية"، اليوم السبت، بحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، والدكتور رفيق علي صالح المدير العام للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة " أكساد"، بمركز بحوث الصحراء.وقال الدكتور رفيق علي صالح، المدير العام للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة " أكساد"، إن العالم يواجه الآن عددًا من التحديات التي تمثل عائقًا أمام البرامج التنموية في شتى المجالات لاسيما في المجال الزراعي، ولذا فقد تبنت هيئة الأمم المتحدة إستراتيجية للتنمية المستدامة 2030 وشملت 17 هدفًا من أهمها ما يتعلق بالتغيرات المناخية والتصحر، وأن قطاع الزراعة في دولنا العربية أصبح متأثرًا بالكثير من الظواهر المتفاقمة والمتمثلة في التغيرات المناخية، وظاهرة التصحر ونقص المياه.وأوضح أن التدهور في الموارد الطبيعية خاصة الموارد الأرضية والمائية والغطاء النباتي الطبيعي يحدث بسبب الظروف البيئية الطبيعية ومنها التغيرات المناخية وبعضها بسبب العوامل البشرية مما أدى إلى زيادة وانتشار ظاهرة التصحر ونقص الغطاء النباتي في مناطق الرعي ومن هنا يأتي دور مراكز الأبحاث في إلقاء الضوء على العوامل المؤثرة في تلك الظواهر وطرق التكيف معها، ولابد من تكثيف الجهود نحو رفع المهارات وبناء القدرات من خلال الأنشطة التدريبية التي تقوم بها المراكز البحثية وتعظيم دور الإرشاد الزراعي والإرشاد المائي.شارك في ورشة العمل 17 مشاركًا من 13 دولة عربية (مصر - موريتانيا - تونس - الأردن - سوريا - السعودية – الجزائر - السودان - العراق - فلسطين - المغرب - الكويت - لبنان) برعاية المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد" بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء.