«المشاط» تبحث سبل التعاون مع البنك الكوري للاستيراد والتصدير

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وفدًا رفيع المستوى من البنك الكوري للاستيراد والتصدير التابع لوزارة الاستراتيجية والمالية الكورية برئاسة هوان جون يانج، المدير التنفيذي للبنك الكوري للاستيراد والتصدير، في ختام زيارتهم لمصر لبحث مجالات التعاون خلال المرحلة المقبلة، لمناقشة تعميق التعاون بين الجانبين في المشروعات التي تمثل أولوية لبرنامج الحكومة المصرية الذي وافق عليه مجلس النواب، وعرضه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص الحكومة المصرية على تعميق التعاون مع كوريا الجنوبية، في إطار تبادل الخبرات وإقامة المشروعات التنموية التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بمصر.وأبدى هوان جون يانج، رئيس الوفد الكوري، حرص البنك كمؤسسة تمويلية كبرى على تقديم الدعم اللازم وتبادل الخبرات بين البلدين، مؤكدًا على حرص دولة كوريا الجنوبية على زيادة الشراكة مع مصر في عدد من المشروعات التنموية التي تخدم أهداف التنمية.وأطلع الوفد الكوري، المشاط، على نتائج اجتماعاته مع الوزارات المصرية المعنية بالتعاون المصري الكوري على مدار 4 أيام خلال الفترة من 27 إلى 30 يناير الجاري، وبحث المشروعات الجديدة خلال المرحلة المقبلة.البنك الكوري للاستيراد والتصدير، هو أكبر مؤسسة كورية تساهم في التمويلات الذكية للمشروعات التنموية، وتبلغ قيمة محفظة التعاون الجارية بين جمهورية مصر العربية وكوريا الجنوبية نحو 458 مليون دولار، أبرزها مشروعات تطوير نظم إشارات سكة حديد نجع حمادي الأقصر بطول 118 كيلومتر، بقيمة 115 مليون دولار لتشغيل الخط بنظام إليكتروني بدلًا من النظام اليدوي، ما يقلل الحوادث الناجمة عن التحكم اليدوي لإشارات السكك الحديدية، ومشروع توريد وتصنيع 32 عربة قطار لتشغيل المرحلتين الثالثة والرابعة للخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة بقيمة 243 مليون يورو.