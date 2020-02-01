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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تنتقد تصريحات أمريكية حول «كورونا»: غير ودية

السبت 01/فبراير/2020 - 09:35 ص
هوا تشون يينج
هوا تشون يينج
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انتقدت الصين بشدة ما وصفته بـ"التصريحات الأمريكية غير الودية" التي صدرت في وقت تخوض فيه الصين حربا ضد تفشي فيروس كورونا الجديد، معتبرة أن ما فعله الجانب الأمريكي "لم يدل بأي حال من الأحوال على نوايا طيبة".

جاء ذلك في تصريح للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينج" اليوم، تعليقا على تصريحات وزير التجارة الأمريكي بأن الفيروس قد يساعد في استعادة الولايات المتحدة فرص العمل، وإصدار وزارة الخارجية الأمريكية إشعارا برفع مستوى التحذير بشأن السفر إلى الصين إلى أعلى درجة، ما يماثل المستوى الذي تطبقه حاليا بشأن كل من العراق وأفغانستان.

وقالت يينج، إن "الشعب الصيني نهض بأكمله لمحاربة الوباء، وإن الحكومة الصينية، في سلوك من الانفتاح والشفافية وحس المسؤولية الرفيع، تواصل إحاطة المجتمع الدولي، بما فيه الولايات المتحدة، بتطورات الأمر في الوقت المناسب، وتتشارك معه البيانات ذات الصلة".

وأضافت: "الصديق وقت الضيق، والكثير من دول العالم قدمت الدعم للصين بمختلف الوسائل، على النقيض تماما من ذلك، كانت تصرفات وتصريحات بعض المسؤولين الأمريكيين منافية للحقيقة وأيضا غير لائقة".

وتابعت إنه "في اللحظة التي أوصت فيها منظمة الصحة العالمية بعدم فرض قيود على السفر إلى الصين، سارعت الولايات المتحدة إلى السير في الاتجاه المعاكس، ما لم يكن قطعا دلالة على نوايا طيبة".

وأكدت يينج أن "الصين واثقة تمام الثقة أنه في ظل القيادة القوية للحزب الشيوعي الصيني والقوة الهائلة للاشتراكية ذات الخصائص الصينية والدعم القوي من المجتمع الدولي، فإن الشعب الصيني سيفوز في تلك المعركة بالتأكيد".

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