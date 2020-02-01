انطلاق القمة المصرية الفلسطينية بعد قليل

تنطلق بعد قليل، القمة الفلسطينية المصرية بين الرئيس الفلسطينى محمود عباس والرئيس عبدالفتاح السيسي فى القاهرة، لبحث خطة السلام الأمريكية.وأعلن السفير الفلسطينى بالقاهرة، دياب اللوح، أن الرئيس عباس سيلتقى الرئيس السيسي بعد قليل، للتشارور والتباحث حول خطة السلام الأمريكية.وأضاف السفير اللوح فى تصريحات إذاعية، أن الرئيس عباس سيشارك فى اجتماع وزراء الخارجية العرب فى الجامعة العربية برئاسة العراق، عقب لقائه الرئيس السيسي لبحث الملف ذاته، وفقا لما نقلته وكالة سوا الفلسطينية.وكان الرئيس عباس، طالب فى تصريحات صحفية سابقة، العالم العربي، بالوقوف إلى جانب الموقف الفلسطيني المشدد على أنه لا سلام ولا خطة ولا تفاهم ولا تفاوض، دون القدس، وفقا لوكالة «وفا».