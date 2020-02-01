حبس تاجر سلاح لحوزته بنادق خرطوش بالعجوزة

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، بحبس تاجر سلاح ضبط بحوزته بندقية خرطوش، وفرد روسي، بالإضافة إلى كمية من الذخيرة بلغت 42 طلقة خرطوش و7 طلقات آلي، 4 أيام على ذمة التحقيقات.كشفت تحريات المقدم مصطفى خليل رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، عن تورط "محمد. ع. م" عاطل، فى الاتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة، واستعداداه لترويج عدد من الأسلحة والذخيرة على عملائه.وبالحصول على إذن من النيابة، تمكنت قوة من القبض عليه، وبحوزته بندقية خرطوش، وفرد روسى، و42 طلقة خرطوش، و7 طلقات آلي، بالإضافة إلى مبلغ مالى وهاتف محمول.بمواجهة المتهم، اعترف بحيازته الأسلحة والذخيرة بدون ترخيص، للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتمت إحالة المتهم إلى النيابة اليوم الجمعة للتحقيق.