أردوغان يهدد باستخدام القوة العسكرية من جديد فى سوريا

انتقد الرئيس رجب طيب أردوغان ما يحدث في سوريا من وقوع العديد من الضحايا، محذرا من أن تركيا مستعدة لاستخدام "القوة العسكرية" مرة أخرى في سوريا، وتابع أردوغان، وفقا لما نقلته صحيفة أراب نيوز، أن سوريا كانت "تهدد بلادنا باستمرار بالهجرة".وأكد أردوغان أن بلاده تريد "تركيا استقرار سوريا وأمنها، ولتحقيق هذه الغاية، لن نخجل من القيام بكل ما هو ضروري بما في ذلك استخدام القوة العسكرية"، وقال أيضًا إن تركيا لا يمكنها الوقوف إلى جانب المتفرجين بينما تأتي تهديدات جديدة نحو حدودنا.نزح مئات الآلاف من السوريين في إدلب منذ ديسمبر بعد أشهر من القصف في آخر منطقة يسيطر عليها المتمردون في شمال غرب سوريا، وقد فرّ الكثير منهم باتجاه الحدود التركية السورية، حيث قال أردوغان إن أنقرة تبني منازل في محاولة لمنع المزيد من الهجرة، وأن تركيا تأوي بالفعل أكثر من 3.5 مليون سوري.