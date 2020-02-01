رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 01 فبراير 2020 الموافق 07 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أردوغان يهدد باستخدام القوة العسكرية من جديد فى سوريا

السبت 01/فبراير/2020 - 09:24 ص
أردوغان
أردوغان
أمينة ذكى
طباعة
انتقد الرئيس رجب طيب أردوغان ما يحدث في سوريا من وقوع العديد من الضحايا، محذرا من أن تركيا مستعدة لاستخدام "القوة العسكرية" مرة أخرى في سوريا، وتابع أردوغان، وفقا لما نقلته صحيفة أراب نيوز، أن سوريا كانت "تهدد بلادنا باستمرار بالهجرة".

وأكد أردوغان أن بلاده تريد "تركيا استقرار سوريا وأمنها، ولتحقيق هذه الغاية، لن نخجل من القيام بكل ما هو ضروري بما في ذلك استخدام القوة العسكرية"، وقال أيضًا إن تركيا لا يمكنها الوقوف إلى جانب المتفرجين بينما تأتي تهديدات جديدة نحو حدودنا.

نزح مئات الآلاف من السوريين في إدلب منذ ديسمبر بعد أشهر من القصف في آخر منطقة يسيطر عليها المتمردون في شمال غرب سوريا، وقد فرّ الكثير منهم باتجاه الحدود التركية السورية، حيث قال أردوغان إن أنقرة تبني منازل في محاولة لمنع المزيد من الهجرة، وأن تركيا تأوي بالفعل أكثر من 3.5 مليون سوري.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أردوغان: لن نسمح بمنطقة آمنة في سوريا تتحول إلى مستنقع جديد ضدنا

نبع الإرهاب.. أكراد يتحدثون لـ«الدستور» من قلب القصف

آراب نيوز: أردوغان انتهى بفشل جماعة الإخوان في مصر

كواليس الخلاف التركي الروسي.. وزيادة عزلة أردوغان الدولية

موضوعات متعلقة

منذ يوم

حادث مروع على الدائرى باتجاه ميدان الرماية (صور)

منذ يومين

التفاصيل الكاملة للعثور على صحفية مشنوقة داخل منزلها

منذ حوالي 17 ساعة

مصرع 3 بينهم صحفيان في حادث مروري بالإسكندرية

منذ حوالي 12 ساعة

تحقيقات «صحفية المعادى»: الشواهد تشير إلى الانتحار

الصور

image description

تكريم نجوم الفن فى مهرجان أكتوبر للأزياء

image description

صور فعاليات اليوم العاشر من معرض الكتاب

image description

صور تخريج دفعة جديدة من البرنامج الرئاسى

image description

باحث فلكى: مصر تنشر الوعى الثقافى بظاهرة الطوفان

image description

شيماء سعد مطربة مهرجان الإسكندرية تكشف تفاصيل الأغنية الرسمية

الأكثر قراءة

موعد مباراة الأهلى والهلال السودانى والقنوات الناقلة

إخلاء مستشفى في مطروح لعلاج المصابين بـ«كورونا».. ونائب يطرح حلًا بديلًا

أقوال والدة الصحفية المنتحرة داخل شقتها بالمعادي

حادث مروع على الدائرى باتجاه ميدان الرماية (صور)

إنفوجراف

image description

9 خطوات لاستخراج شهادة ميلاد من ماكينة الأحوال المدنية الجديدة

image description

الأضرار الصحية والنفسية لختان الإناث (إنفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن «نفقة التعليم» (إنفوجراف)

image description

«الفراق الأخير».. 3 أعوام ونصف من بريكست (إنفوجراف)

أيام زمان

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

اعترافات «ديلر» الفنانين عن العالم الخفي لـ«حشيش النجوم»

أسرار عمليات تجميل يوسف وهبي ومحمد فوزي

فكر في الانتحار مرتين.. لهذه الأسباب قرر أنيس منصور إنهاء حياته

نجم الساعة

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

الصحة

ما لا تعرفه عن فيروس كورونا

طبيب يكشف أسباب سخونة الأذن في الشتاء

اختار أسلوب اليوجا المناسب لحالتك النفسية

أفضل 8 فيتامينات لعلاج مشاكل الشعر

منوعات

موعد مباراة الأهلى والهلال السودانى والقنوات الناقلة

روسيا تقاضى «فيس بوك» و«تويتر»

ابتكار مادة جديدة بديلة للبلاستيك

دراسة: الشاشات تسبب الخمول للأطفال

مقالات الرأي
د. إلهام سيف الدولة حمدان
زمن حكماء صهيون "ليس فيه شرف"!
ماجد حبته
مؤرخ تركى يستحق التكريم
مؤمن المحمدي
الويندوز العربى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد النشرتى.. عُرف بالصلاح وحُسن السيرة
المزيد

الثقافة

اليوم.. افتتاح معرض الخزف والفخار بمركز الحرف التقليدية

ننشر برنامج فعاليات مهرجان «أجازة سعيدة»

اليوم.. مناقشة مذكرات مصطفى الحفناوى ببيت المعمار المصرى

الإثنين.. «سيمبوزيوم أسوان للنحت» يحتفل بيوبيله الفضى