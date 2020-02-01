سيولة مرورة بمحاور القاهرة والجيزة صباح اليوم السبت

شهدت الشوارع الرئيسية بالقاهرة والجيزة، صباح اليوم السبت، انتظاما في الحركة المرورية أعلى طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، وكذلك الطريق الساحلي الدولي، وطريق العلمين الصحراوي، وطريق الجيش المتجه نحو محافظات الصعيد.كما شهد محور 26 يوليو سيولة مرورية في الاتجاهين، وكذلك محور روض الفرج، وعلى عموم الطريق الدائري وجميع النزلات.كما انتظمت حالة المرور بكوبري السيدة عائشة ونفق الأزهر وميدان الأوبرا ومحور المشير طنطاوي، وشارع التسعين، وطريق الداون تاون وشارع التحرير بالدقي وكذلك ميدان التحرير ومناطق وسط البلد وصلاح سالم في الاتجاهين وشارعي الهرم وفيصل والدائري من المنيب إلى القاهرة الجديدةوتكثف الإدارة العامة للمرور، من جهودها لتنظيم حركة السير وسحب الكثافات المرورية من الطرق.