ناسا تنهى عمل تلسكوب «سبيتزر» الفضائى بعد 16 عاما من إطلاقه

أنهت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) عمل تلسكوب (سبيتزر) الفضائي، وذلك بعد 16 عاما من إطلاقه كشف فيها عجائب النظام الشمسي والمجرات الكونية.وذكرت قناة (الحرة) الإخبارية، اليوم السبت، أن المهندسين في غرفة المراقبة في وكالة "ناسا" قاموا بقطع الاتصال بالتلسكوب ووضع في مدار آمن في الغلاف الجوي للأرض.يذكر أن تلسكوب "سبيتزر"، قدم مساهمات فريدة من نوعها في العلوم منذ إطلاقه، حيث قدم لنا صورا جديدة للمجرات البعيدة وللنجوم حديثة الولادة، والكواكب الخارجية القريبة وغيرها من الأشياء في النظام الشمسي وذلك باستخدام الأشعة تحت الحمراء.